تخصیص 170 میلیارد ریال برای اتمام پروژه های آبرسانی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حمزه پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان در سالی که بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری جهاد اقتصادی نامگذاری شده توانست در اقدامی بی سابقه 170 میلیارد ریال اعتبار را با پیگیری و مکاتبات مکرر با وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی آبفای کشور و همچنین حمایتهای ویژه استاندار هرمزگان برای تکمیل و شروع مجتمع های آبرسانی استان تامین کند و با این اقدام در صدر جذب تامین اعتبارات مجتمع های روستایی وزارت نیرو قرار گرفت.

حمزه پور افزود: این مبلغ اعتبارات با عنایت ویژه دولت دهم از محل اعتبارات جزء (ر) بند (2) بودجه سال 90 ابلاغ شده که می تواند تحول عظیمی در احداث مجتمع های آبرسانی و کاهش مشکلات تامین آب روستائیان استان به وجود آورد و در این راستا 22 پروژه مهم تکمیل و یا عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: بسیاری از پروژه های آبرسانی و مجتمع ها از سال های گذشته به دلیل عدم تامین اعتبار نیمه تمام مانده بود که باتوجه ویژه دولت عدالت محور به استان هرمزگان این پروژه ها تا پایان سال جاری به بهره برداری خواهند رسید.

حمزه پور مجتمع گرو، شهسوار جانشینی، کنارترش میناب، نسوئیه و سرچاهان حاجی آباد، براشت در شهرستان بستک، مجتمع کرتی شهرستان جاسک را از جمله پروژه های عنوان کرد که به علت مشکلات اعتباری نیمه تمام مانده بود و اکنون ادامه عملیات اجرایی آنان شروع شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستائی در ادامه افزود: عملیات اجرایی پروژه های بزرگ و مهمی مانند خط محرم در شهرستان بندرلنگه و پارسیان، مجتمع سورک جاسک و روستاهای غرب به سدجگین، مجتمع عظیم نازدشت، فاریاب و خیراباد در شهرستان رودان و مجتمع حسنلنگی در شهرستان بندرعباس نیز با اعتبارات موجود آغاز خواهد شد.

حمزه پور با بیان اینکه وضعیت منابع آبی استان با کمبود مواجه است و خشکسالی های بیش از یک دهه اخیر این مشکلات را تشدید کرده است، گفت: شرکت آب و فاضلاب روستائی هرمزگان تمام تلاش خود را جهت تامین آبشرب سالم روستائیان به کار بسته و این موفقیت حاصل پیگیری ها در این زمینه است.

وی ابراز امیدواری کرد: با صرفه جویی و استفاده بهینه و افزایش ذخایر آبی استان و همچنین رفع خشکسالی،‌ وضعیت آب استان به حالت عادی برگردد.