مجید ضرغامی، مدیر انتشارات سرزمین اهورایی که چهار عنوان از کتابهای این انتشارات از ایران برای نمایشگاه کتاب «زیباترین کتابهای جهان» انتخاب شده است، به خبرنگار مهر گفت: 105 ناشر از سراسر کشور کتابهای خود را در مسابقه زیباترین کتابهای جهان شرکت دادند و از میان کتابهای منتشرشده در سالهای 1389 و 1390، 24 عنوان از 15 ناشر ایرانی بهآلمان رفتند تا بهعنوان نمایندگان ایران در این مسابقه حضور یابند.
وی ادامه داد: از انتشارات سرزمین اهورایی نیز کتابهای «ایران سرای جاویدان»، «اصفهان میراث اهـورایی»، «حلقه خورشید» و «اسم این کتاب سلطنت اردیبهشت نیست» برای نمایش در نمایشگاه کتاب زیباترین کتابهای جهان انتخاب شده است.
این ناشر با اشاره به اینکه کتابهای اشاره شده از سوی دبیرخانه این جایزه انتخاب شدهاند، بیان کرد: آنچه در این جایزه مدنظر قرار میگیرد ویژگیهای بصری و ظاهری کتابها شامل چاپ، عکس، گرافیک، کیفیت چاپ و کاغذ، خلاقیت و نوآوری، نفیس بودن، تطبیق متن و عکس و گرافیک، شکیل بودن و ... است.
ضرغامی افزود: البته ما مذاکرهای با دبیرخانه جایزه برای اینکه آیا لازم است کتابهایمان را به آلمانی ترجمه کنیم یا خیر؟ داشتیم که گفتند لازم نیست و با همین ویژگیهای ظاهری داوری را انجام میدهند.
وی کسب رتبه در این جایزه را برای ایران حائز اهمیت دانسته و تشریح کرد: تاکنون از ایران کتابی برگزیده این جایزه نشده است و امیدوارم در این دوره یک برگزیده ایرانی داشته باشیم.
مدیر نشر سرزمین اهورایی در پایان گفت: «ایران سرای جاویدان» از جمله آثار ماست که در نمایشگاه کتاب هم با اقبال خوبی روبهرو شد و امیدوارم در این جایزه هم مورد توجه قرار گیرد. ما همچنین در بخش آثار بصری جایزه شرکت کردهایم که در آنجا مجموعهای از کارت پستالهایمان را که قابی ترمه و مخمل دارد و دوخت عشایری نیز در آن به کار رفته است، ارائه دادهایم.
جایزه ویژه را کتابی از کشور هلند دریافت کرد. مدال طلا را کتابی از جمهوری چک گرفت، دو مدال نقره به دو کتاب هلندی و سوییسی اهدا شد. پنج مدال برنز را کتابهایی از کشورهای هلند (2 مدال)، اتریش، لهستان و سوییس دریافت کردند. همچنین، دیپلم افتخار به کتابهایی از کشورهای چین، آلمان (3 دیپلم) و سوییس داده شد.
این مسابقه که با همکاری اتحادیه ناشران آلمان، کتابخانه ملی آلمان، شهرداری فرانکفورت و شهرداری لایپزیک به وسیله بنیاد هنر کتابآرایی آلمان برگزار میشود، برای نخستین بار در سال 1963 در شهر لایپزیک برگزار شد.
از سال 1991 شهر فرانکفورت نیز به مسابقه پیوست. از آن زمان تاکنون همه ساله تمام کتابهای برگزیده از سراسر جهان در نمایشگاههای کتاب لایپزیک و فرانکفورت بهنمایش درمیآیند.
در نمایشگاه کتاب لایپزیک کتابها در زیر نام کشورهای ارسالکننده بهنمایش گذاشته میشوند، اما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، کتابها برحسب موضوع بهنمایش درمیآیند و پس از پایان نمایشگاه کتاب فرانکفورت، کتابها در اختیار موزه کتاب آلمان قرار میگیرند تا همیشه محفوظ بمانند.
نمایشگاه کتاب لایپزیک از 15 تا 18 مارس 2012 برابر با 25 تا 28 اسفند ماه 1390 در شهر لایپزیک و نمایشگاه کتاب فرانکفورت از 10 تا 14 اکتبر 2012 برابر با 18 تا 22 مهرماه 1391 در شهر فرانکفورت آلمان برگزار خواهد شد.
کتابهای برگزیدهشده ایرانی را میتوان در هر دو نمایشگاه همراه با نام ایران تماشا کرد.
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