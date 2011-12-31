به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر کیا دبیر جشنواره علمی روابط عمومی از ارائه 160 اثر، 6 مقاله و 4 رساله به دبیرخانه این جشنواره خبر داد و گفت: امسال تعداد زیادی از آثار توانستند به بخش داوری این جشنواره راه یابند که در این میان یک مقاله و یک رساله رتبه برتر روابط عمومی را به خود اختصاص خواهد داد.

وی افزود: امسال از کتاب برگزیده عرصه روابط عمومی نیز رونمایی خواهد شد تا به عنوان اثری ماندگار در تاریخ روابط عمومی‌ها مورد استفاده جامعه علمی و دانشگاهی کشور و همچنین روابط عمومی دستگاه‌ها قرار بگیرد.

دبیر جشنواره علمی روابط عمومی‌های کشور همچنین به نقش سازنده این همایش در میان پژوهشگران و محققان علم روابط عمومی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم برای ارتقا علم روابط عمومی کشور و همچنین استفاده بهینه ازظرفیت‌های علمی و پژوهشی تلاش کنیم باید در همایش‌های معتبر داخلی مانند جشنواره روابط عمومی شرکت کنیم و خود را در معرض آزمایش و سنجش قرار دهیم تا موفق شویم.

وی جایگاه روابط عمومی در کشور را در مقایسه با کشورهای همسایه، نامناسب ولی رو به بهبود دانست و گفت: راه اندازی دانشگاه‌های علمی کاربردی که رشته روابط عمومی را در سطح آکادمیک به دانشجویان آموزش می‌دهند، توانسته سطح علمی کشور را در عرصه روابط عمومی بالا ببرد ولی، تا رسیدن به نقطه مطلوب باید تلاش کنیم.

کیا ادامه داد: برگزاری نمایشگاه در کنار همایش علمی روابط عمومی می‌تواند راه‌ها را برای فعالیت گسترده دانشجویان و همچنین استاتید این علم باز کند تا با توجه به فضای علمی و پژوهشی که در کشور فراهم شده، علم روابط عمومی را گسترش دهیم.

وی گفت: امیدواریم امسال بتوانیم در کنار نمایشگاه و جشنواره، جلسات نقد و بررسی را با حضور اساتید بزرگ روابط عمومی کشور برگزار کنیم تا نقص‌های علم روابط عمومی را که کمتر کسی به آن توجه می‌کند، رفع کنیم.