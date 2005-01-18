فيض مرندي"دفترياداشت" ژان كلود كارير را مرور مي كند

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، اين نمايش كه در تالار سايه به روي صحنه مي رود، داستان دختر جواني به نام سوزان است كه روزي سرزده واردمنزل مردي به نام "ژان ژاك " مي شود با ورد اين دختر حادثه هاي تازه اي رخ مي دهدو...

علي سرابي و هنگامه قاضياني بازيگران اين نمايش هستند. متن اين نمايشنامه توسط ناهيد نصيري به فارسي ترجمه شده است. نيما دهقان مشاور كارگردان و ميثم امير اصلاني و رامين سيار دشتي به عنوان دستياران كارگردان هستند.

همچنين جواد مرآتي عهده دار وظايف مدير صحنه در "دفتر ياداشت " است و علي رضا بيرقي دستيار صحنه . هومن دهلوي نيزآهنگسازي اين نمايش را به عهده داردو طراح پوستر و بروشور آن شراره جلالي است.