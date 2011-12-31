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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

پخش "طهورای ولایت" از رادیو قرآن

پخش "طهورای ولایت" از رادیو قرآن

ویژه برنامه "طهورای ولایت" همزمان با میلاد امام موسی کاظم(ع) روز یکشنبه 11 دی از رادیو قرآن پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "طهورای ولایت" روز یکشنبه 11دی ماه ضمن تحلیل شرایط حیات امام موسی کاظم (ع) به بررسی احادیث ایشان، حکایات پیرامون آن حضرت و دوران امامت ایشان می پردازد.

نگاهی به فضایل امام موسی کاظم(ع)، معرفی حضرت به عنوان اسوه صبر و مقاومت بخش دیگری از این ویژه برنامه است.

باب الحوائج بودن حضرت و اشاره به سیره عملی امام هفتم(ع) و توجه به ظلم ستیزی امام کاظم(ع) از دیگر مواردی است که در برنامه "طهورای ولایت "به آن پرداخته می شود.

حجت الاسلام مروی پژوهشگر قرآنی، کارشناسی ویژه برنامه "طهورای ولایت " را بر عهده دارد.

بحث "کظم الغیظ " در قرآن، نامه های امام موسی کاظم(ع) به یاران و اصحابشان، بررسی اجتماعی و سیاسی عصر حضرت و نقش امام موسی کاظم (ع) در ترویج دین از مباحثی است که در این برنامه مطرح می شود.

"طهورای ولایت" روز یکشنبه ساعت 9:05 به مدت 55 دقیقه بر روی موج اف ام از رادیوقرآن پخش می شود.
 

کد مطلب 1497480

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