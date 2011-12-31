سارقان سابقه دار لوازم خودرو در جنوب شرق تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی خرسندی نیا گفت: یکی از متهمان دارای چندین فقره سابقه کیفری سرقت، کیف قاپی، توزیع مواد مخدر و جعل نیز است.

وی افزود: مأموران این کلانتری حین گشت زنی در حوزه استحفاظی خود در خیابان پیروزی، طی چند روز گذشته به یک دستگاه خودرو پراید که کنار خودروها به صورت دوبله پارک بوده است مشکوک شدند.

این مسئول بیان کرد: در این راستا مأموران فردی را که در حال حمل زاپاس و آچار چرخ بود و حرکات مشکوک داشت، دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو متهم به نام " حمیدرضا " سه عدد زاپاس و یک جعبه آچار کشف و ضبط شد، افزود: متهم ضمن انتقال به کلانتری علاوه بر اقرار به جرم خود در خصوص سرقت لوازم خودرو بیان داشت دارای پنج فقره سابقه کیفری در زمینه سرقت، کیف قاپیی، توزیع مواد مخدر و جعل است.

خرسندی نیا یادآور شد: متهم در ادامه اعترافاتش همدست خود به نام "رضا" را نیز معرفی کرد و در این راستا مأموران موفق شدند متهم را طی یک عملیات ضربتی ضمن کسب مجوز قضایی دستگیر کنند.

وی عنوان کرد: در بازرسی از منزل متهم، چهار جعبه ابزار آلات، جک و یک جعبه باکس و دیگر لوازم یدکی خودرو و تعدادی زیادی روان نویس کشف و ضبط شد.

رئیس کلانتری 110 شهدا از اقرار "رضا" به اینکه سه ماه است که اقدام به سرقتهای متعدد در خیابانهای مختلف تهران می کنند خبر داد و اضافه کرد: متهمان ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.