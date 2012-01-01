تدوین"آبروی از دست رفته آقای صادقی" به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم تلویزیونی" آبروی از دست رفته آقای صادقی" به کارگرانی آیدا پناهنده همزمان با آغاز تصویربرداری شروع شده وهمراه با پایان یافتن مرحله تصویربرداری آخرین صحنه‌های فیلم نیز تدوین شده‌است.ارسلان امیری و عماد خدابخش تدوین این فلیم تلویزیونی را بر عهده داشته‌اند.

داستان این فیلم به تصمیم و تردیدهای آقای صادقی می پردازد که برای گریختن از موقعیت دشواری که با آن روبه رو است اشتباهی کوچک می‌کند که زندگی خود واطرافیانش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. رضابهبودی، نازشادمان، نازگل نادریان، پوریارحیمی، میثم رازفر، محمد اشکان فر، معصومه رحمانی، واهیک خچومیان و آرزو روشناس دیگر بازیگران این تله فیلم هستند.

با پایان تدوین این فیلم تلویزیونی برای ساخت موسیقی و صداگذاری آماده می‌شود. موسیقی این فیلم را مجید پوستی می سازد. این آهنگساز به دلیل شباهت‌های مضمونی و استفاده از بادکنک قرمز در قصه فیلم موسیقی" آبروی از دست رفته آقای صادقی" را با الهام از موسیقی فیلم "بادکنک قرمز" ساخته آلبر لاموریس می‌سازد.

"آبروی از دست رفته آقای صادقی" محصول گروه اجتماعی مرکز سیمافیلم است که توسط مهدی شفیعی تهیه شده است. شفیعی پیش از این فیلم ، "تصویر گمشده" را به کارگردانی امیر شهاب رضویان تهیه کرده است.