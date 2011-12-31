  1. استانها
  2. البرز
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۰

تعداد داوطلبان ثبت نام شده انتخابات در ساوجبلاغ به 21 نفر رسیدند

تعداد داوطلبان ثبت نام شده انتخابات در ساوجبلاغ به 21 نفر رسیدند

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: در آخرین روز از مهلت تعیین شده، داوطلبان ثبت نام شده انتخابات نمایندگان مجلس در شهرستان ساوجبلاغ به 21 نفر رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در این خصوص گفت: در آخرین روز از مهلت تعیین شده نام نویسی داوطلبان نمایندگی مجلس نهم، نام پنج نفر در ستاد اصلی حوزه انتخابیه مربوطه به ثبت رسید.

علی حدادی اظهار داشت: نام این افراد در ستاد اصلی حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان که از شهرستانهای استان البرز هستند، به ثبت رسیده است.

علی حدادی ادامه داد: حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان با 500 هزار نفر جمعیت در استان البرز یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ عنوان کرد: تا کنون 21 نفر در این حوزه انتخابیه نامنویسی شده اند و از این تعداد 18 نفر مرد و سه نفر زن هستند.

این مسئول بیان کرد: کار نام نویسی از داوطلبان که از روز شنبه هفته جاری آغاز شده و آخرین روز از ثبت نام را نیز پشت سر گذاشته ایم.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ یادآور شد: نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس نهم حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان از ساعت هشت تا 17 درفرمانداری ساوجبلاغ انجام شد که نام پنج نفر به ثبت رسید.

کد مطلب 1497484

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها