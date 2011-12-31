تعداد داوطلبان ثبت نام شده انتخابات در ساوجبلاغ به 21 نفر رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان ساوجبلاغ در این خصوص گفت: در آخرین روز از مهلت تعیین شده نام نویسی داوطلبان نمایندگی مجلس نهم، نام پنج نفر در ستاد اصلی حوزه انتخابیه مربوطه به ثبت رسید.

علی حدادی اظهار داشت: نام این افراد در ستاد اصلی حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان که از شهرستانهای استان البرز هستند، به ثبت رسیده است.

علی حدادی ادامه داد: حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان با 500 هزار نفر جمعیت در استان البرز یک کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ عنوان کرد: تا کنون 21 نفر در این حوزه انتخابیه نامنویسی شده اند و از این تعداد 18 نفر مرد و سه نفر زن هستند.

این مسئول بیان کرد: کار نام نویسی از داوطلبان که از روز شنبه هفته جاری آغاز شده و آخرین روز از ثبت نام را نیز پشت سر گذاشته ایم.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ یادآور شد: نام نویسی از داوطلبان نمایندگی مجلس نهم حوزه انتخابیه شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان از ساعت هشت تا 17 درفرمانداری ساوجبلاغ انجام شد که نام پنج نفر به ثبت رسید.