ابتکار جوانان شهادت طلب نویدرات/ شیخ قاسم بر ادامه اعتراضات تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "آیت الله شیخ عیسی قاسم" گفت : رژیم آل خلیفه دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا به خواست مردم توجه کند و اصلاحات ریشه ای انجام دهد یا اینکه بدون توجه به خواست مردمی به سیاستهای امنیتی خود ادامه دهد.

وی افزود: راه حل امنیتی پس از بهار عربی نشات گرفته از بیداری اسلامی، کارآیی خود را از دست داده است و ادامه این شیوه، جز هرج و مرج و فساد نتیجه ای ندارد.

عیسی قاسم بیان کرد: قطار تغییرات هرگز متوقف نمی شود و هر روز بر تعداد درخواست کنندگان اصلاحات افزوده خواهد شد. متاسفانه خواسته های اصلاح طلبانه مردم بحرین با بی توجهی رژیم روبرو نشده است.

وی با هشدار به رژیم آل خلیفه افزود: صبر مردم در برابر ظلم و ستم شما اندازه ای دارد و رژیمهای ظالم باید بدانند که ملتها تا ابد برده نخواهند ماند.

شیخ قاسم بیان کرد: مردم تا به خواسته های خود نرسند به خانه های خود بر نمی گردند و مسئولانی که اقدام به شکنجه مردم کرده اند باید محاکمه شوند.

خبر دیگر اینکه جوانان کفن پوش روستای "النویدرات" ابتکار جدیدی در مبارزات علیه رژیم به کار گرفتند به طوری که با پوشیدن کفن به نشانه آمادگی برای شهادت به سوی نیروهای سرکوبگر رژیم کوکتل مولوتف پرتاب کردند.

بر اساس نوار ویدئویی جوانان مذکور با وجود تیراندازی نیروهای امنیتی و تلاش آنها برای زیر گرفتن جوانان یکی از خودروهای نظامی را به آتش کشیدند.

در این نوار ویدئویی، آتش گرفتن یکی از نظامیان و فرار دیگر نظامیان و نیز تعقیب تحقیر آمیز فراریان از سوی جوانان انقلابی به تصویر کشیده شده است.

به اعتقاد ناظران امور بحرین، به کارگیری بمبهای مولوتف از سوی جوانان بحرینی به جای سنگ اوضاع را برای رژیم آل خلیفه خطرناکتر می کند.