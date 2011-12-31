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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۲۹

فیوضی:

پنج نفر در حوزه انتخابیه شادگان ثبت نام کردند

پنج نفر در حوزه انتخابیه شادگان ثبت نام کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شادگان در استان خوزستان گفت: فقط پنج نفر برای شرکت در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان ثبت نام کرده اند.

سعید فیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از میان افرادی که در انتخابات ثبت نام کرده اند، سه نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، دو نفردارای مدرک دکتری هستند.

وی با اشاره اینکه این شهرستان یک نماینده دارد، تصریح کرد: از روز جاری همزمان با سراسر کشور بررسی صلاحیت داوطلبان به مدت 10 روز در هیئت اجرایی انتخابات آغاز شد.
 
شهرستان شادگان با این تعداد نامزد در میان سایر حوزه های انتخابیه استان خوزستان کمترین میزان ثبت نام کننده را دارد.

شهرستان شادگان با 145 هزار نفر جمعیت با 220 روستا و دو شهر شادگان و دارخوین یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم 12 اسفند امسال در سراسر کشور برگزار می شود.
کد مطلب 1497487

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