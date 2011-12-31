پنج نفر در حوزه انتخابیه شادگان ثبت نام کردند

سعید فیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از میان افرادی که در انتخابات ثبت نام کرده اند، سه نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد، دو نفردارای مدرک دکتری هستند.
وی با اشاره اینکه این شهرستان یک نماینده دارد، تصریح کرد: از روز جاری همزمان با سراسر کشور بررسی صلاحیت داوطلبان به مدت 10 روز در هیئت اجرایی انتخابات آغاز شد.
شهرستان شادگان با این تعداد نامزد در میان سایر حوزه های انتخابیه استان خوزستان کمترین میزان ثبت نام کننده را دارد.
شهرستان شادگان با 145 هزار نفر جمعیت با 220 روستا و دو شهر شادگان و دارخوین یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نهم 12 اسفند امسال در سراسر کشور برگزار می شود.
نظر شما