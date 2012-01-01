به گزارش خبرگزاری مهر، زینب طالبی محتوای این دوره آموزشی را متن کتاب زن در اسلام نوشته فریبا علاسوند ذکر کرد و اظهار داشت: دوره آموزشی مطالعات زنان با اعزام استاد از سوی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در مدیریتهای استانی زیرمجموعه این مرکز برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مدیریتهای استانی زیرمجموعه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تا پایان سال جاری فرصت دارند تا این دوره را برگزار کنند، افزود: این دوره در مدیریت های استانی که تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسیده اند، در بهمن ماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این دوره، ویژه مدرسین خانم دارای مدرک سطح سه و مدرسینی که اشتغال به تحصیل در سطح سه دارند، برگزار میشود.
مدیر اساتید حوزههای علمیه خواهران گفت: برای اساتیدی که در ارزیابی پایانی این دوره موفق شوند، مجوز تدریس صادر خواهد شد.
طالبی با اشاره به برگزاری دورههای دیگر آموزش ضمن خدمت ویژه اساتید حوزههای علمیه خواهران خاطرنشان کرد: دوره آموزش ضمن خدمت کلام نیز در حوزههای علمیه خواهران در حال اجرا است.
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