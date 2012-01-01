رنج علوم غربی از خلأ معنوی/ اندیشه‌ بومی با زندگی ایرانی سازگار است

دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد بومی‎سازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: علوم انسانی هر کشوری بستگی به شرایط اجتماعی آن کشور دارد که به تاریخ تحولات علوم انسانی آن کشور برمی‎گردد. گفته می‎شود این علوم در غرب در رابطه با جامعه شناسی و انسان شناسی مطرح می‎شود و مبتنی بر نظریاتی است که در غرب متداول و در آنجا شکل گرفته‏اند.

وی افزود: بنابراین کاربرد آن برای جوامع اسلامی و شرقی مثل ایران تطبیق نمی‌یابد. از این منظر علوم انسانی بایستی با شرایط خاص هر کشوری تطبیق یافته و بومی‏سازی شود. یعنی نظریه‎هایی که بویژه در ادبیات ایران در جایگاه مسائل اجتماعی ایران از گذشته‎های دور در تاریخ ایران نهفته‏اند کشف، تفصیل و بومی سازی شوند.

استاد دانشگاه تهران یبا تأکید بر اینکه در حوزه الگوبرداری تنها باید چیزهای خوب غرب را بگیریم و از روشهای علمی آنها استفاده کنیم نه به این معنی که از عرصه عرفان و معرفت اسلامی خودمان غافل شویم، گفت: اگر خوب روی مسئله بومی سازی کار شود بطوریکه غرب را کاملا نفی نکنیم و بر علوم و اندیشه‏های خودی هم چشممان را نبندیم تلفیقی از اندیشه‏های شرق و غرب بدست می‏آوریم.

امیراحمدیان یادآور شد: امروز جهان یک دهکده است و ما در یک فضای بین المللی زندگی می‎کنیم هم ما و هم آنها مایلند که با همدیگر ارتباط داشته باشیم . همانطور که موبایل، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در غرب پدید آمد و با آنجا تطبیق یافت می‎بینیم که از این ابزارها در شرق خوب استفاده نمی‎شود و با جوامع شرقی تطبیق پیدا نکرده اند در این امور نیاز به بومی‎سازی داریم و از آن مهمتر در علوم انسانی هم باید دانشمندان ما اندیشه‎ها و داشته‎های خودی را در قالبهای نوینی ایجاد و بومی سازی کنند.

وی افزود: در عرصه سینما و هنر بسیاری از سناریوها را می‎توانیم از ادبیات منثور و منظوم خودمان بکار گیریم. امروزه غرب با یک خلأ معنوی روبرو گشته و ما می‎توانیم با تکیه بر آثار عرفای بزرگ خود چون مولوی، حافظ و سعدی این خلأها را پر کنیم.

امیراحمدیان در مورد اینکه این اقدام(بومی سازی) چه نتایجی برای جامعه دربرخواهد داشت نیز گفت: وقتی بومی سازی رخ دهد خطرات و مضرات آن اندیشه‎هایی که می‎تواند به ما آسیب برساند کم می‎شود و از مزایای ایرانی بودن آن اندیشه‏ها استفاده می‎کنیم. به جهت آنکه آن اندیشه‎ها از لایه‎های خودجوش و درون جامعه شکل می‎گیرند کاربرد بهتری پیدا می‎کنند و با رفتار و زندگی ایرانی برخلاف آنچه که از غرب آمده تطبیق می‌یابند.