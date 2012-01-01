رنج علوم غربی از خلأ معنوی/ اندیشه‌ بومی با زندگی ایرانی سازگار است

دکتر بهرام امیراحمدیان در مورد بومیسازی علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: علوم انسانی هر کشوری بستگی به شرایط اجتماعی آن کشور دارد که به تاریخ تحولات علوم انسانی آن کشور برمیگردد. گفته میشود این علوم در غرب در رابطه با جامعه شناسی و انسان شناسی مطرح میشود و مبتنی بر نظریاتی است که در غرب متداول و در آنجا شکل گرفتهاند.
وی افزود: بنابراین کاربرد آن برای جوامع اسلامی و شرقی مثل ایران تطبیق نمییابد. از این منظر علوم انسانی بایستی با شرایط خاص هر کشوری تطبیق یافته و بومیسازی شود. یعنی نظریههایی که بویژه در ادبیات ایران در جایگاه مسائل اجتماعی ایران از گذشتههای دور در تاریخ ایران نهفتهاند کشف، تفصیل و بومی سازی شوند.
استاد دانشگاه تهران یبا تأکید بر اینکه در حوزه الگوبرداری تنها باید چیزهای خوب غرب را بگیریم و از روشهای علمی آنها استفاده کنیم نه به این معنی که از عرصه عرفان و معرفت اسلامی خودمان غافل شویم، گفت: اگر خوب روی مسئله بومی سازی کار شود بطوریکه غرب را کاملا نفی نکنیم و بر علوم و اندیشههای خودی هم چشممان را نبندیم تلفیقی از اندیشههای شرق و غرب بدست میآوریم.
امیراحمدیان یادآور شد: امروز جهان یک دهکده است و ما در یک فضای بین المللی زندگی میکنیم هم ما و هم آنها مایلند که با همدیگر ارتباط داشته باشیم . همانطور که موبایل، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در غرب پدید آمد و با آنجا تطبیق یافت میبینیم که از این ابزارها در شرق خوب استفاده نمیشود و با جوامع شرقی تطبیق پیدا نکرده اند در این امور نیاز به بومیسازی داریم و از آن مهمتر در علوم انسانی هم باید دانشمندان ما اندیشهها و داشتههای خودی را در قالبهای نوینی ایجاد و بومی سازی کنند.
وی افزود: در عرصه سینما و هنر بسیاری از سناریوها را میتوانیم از ادبیات منثور و منظوم خودمان بکار گیریم. امروزه غرب با یک خلأ معنوی روبرو گشته و ما میتوانیم با تکیه بر آثار عرفای بزرگ خود چون مولوی، حافظ و سعدی این خلأها را پر کنیم.
امیراحمدیان در مورد اینکه این اقدام(بومی سازی) چه نتایجی برای جامعه دربرخواهد داشت نیز گفت: وقتی بومی سازی رخ دهد خطرات و مضرات آن اندیشههایی که میتواند به ما آسیب برساند کم میشود و از مزایای ایرانی بودن آن اندیشهها استفاده میکنیم. به جهت آنکه آن اندیشهها از لایههای خودجوش و درون جامعه شکل میگیرند کاربرد بهتری پیدا میکنند و با رفتار و زندگی ایرانی برخلاف آنچه که از غرب آمده تطبیق مییابند.
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