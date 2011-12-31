نخستین جلسه هم اندیشی بانوان فرهیخته و نخبه اصولگرا دوشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان با اعلام خبر به پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفت: نخستین هم اندیشی بانوان فرهیخته و نخبه اصولگرا با هدف برگزاری اولین همایش سراسری بانوان اصولگرا، روز دوشنبه ۱۲ دی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه در مورد محورهای مورد بحث همایش سراسری بانوان اصولگرا، راه کارهای افزایش مشارکت جامعه زنان در انتخابات آتی و شیوه های حضور پررنگ تر زنان نماینده به لحاظ کمی و کیفی در مجلس آینده، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.

الهیان گفت: در این جلسه اعضای کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان به ارایه نقطه نظرات خود و اتخاذ نظرات بانوان فعال در حوزه سیاسی ،اجتماعی خواهند پرداخت.