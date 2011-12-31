  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۵

الهیان خبرداد:

نخستین جلسه هم اندیشی بانوان فرهیخته و نخبه اصولگرا دوشنبه برگزار می شود

نخستین جلسه هم اندیشی بانوان فرهیخته و نخبه اصولگرا دوشنبه برگزار می شود

عضو کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان گفت: نخستین هم اندیشی بانوان فرهیخته و نخبه اصولگرا با هدف برگزاری اولین همایش سراسری بانوان اصولگرا، روز دوشنبه ۱۲ دی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره الهیان با اعلام خبر به پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان گفت: نخستین هم اندیشی بانوان فرهیخته و نخبه اصولگرا با هدف برگزاری اولین همایش سراسری بانوان اصولگرا، روز دوشنبه ۱۲ دی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه در مورد محورهای مورد بحث همایش سراسری بانوان اصولگرا، راه کارهای افزایش مشارکت جامعه زنان در انتخابات آتی و شیوه های حضور پررنگ تر زنان نماینده به لحاظ کمی و کیفی در مجلس آینده، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
 
الهیان گفت: در این جلسه اعضای کمیته بانوان جبهه متحد اصولگرایان به ارایه نقطه نظرات خود و اتخاذ نظرات  بانوان فعال در حوزه سیاسی ،اجتماعی خواهند پرداخت.
کد مطلب 1497491

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها