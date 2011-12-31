بیش از یکصد پایان نامه دانشجویی در حوزه دین حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی تهران با اعلام این خبر گفت: در سه ماهه پایانی سال 90، بیش از یکصد مورد از عناوین پایان نامه ها تحت حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت.

هادی رضایی افزود: در راستای ایجاد تمهیدات لازم، تشویق و ترغیب از فعالان پژوهشهای فرهنگی و دینی، پایان نامه های دانشجویی و طلاب در زمینه حوزه دین مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد.

وی در خصوص مراحل اجرای این طرح بیان کرد: انجام پژوهش در زمینه های دینی و فرهنگی، کسب نمره قابل قبول دانشگاهها و حوزه های علمیه، پایان نامه هایی که تاریخ دفاع آن در سال جاری باشد و بررسی و اظهار نظر گروه نظارت بر پایان نامه ها از که سوی اداره کل تبلیغات اسلامی تعیین شده اند، از جمله این مراحل است.

رضایی ادامه داد: واجدین شرایط می توانند برای اطلاع از جزئیات این طرح با شماره تلفنهای 8-77521975 اداره کل تبلیغات اسلامی استان تهران تماس بگیرند.