به گزارش خبرگزاری مهر، بالوتلی 21 ساله حواشی بسیاری در فوتبال دارد تا آنجا که بتازگی با مواد محترقه خانه خود را به آتش کشیده است. این بازیکن با وجود شرارتهایی که در بیرون زمین مرتکب میشود در داخل زمین تاثیرگذار است. بالوتلی در 17 بازی لیگ برتری برای منچسترسیتی 6 گل به ثمر رسانده است.
بر پایه گزارش ساکرنت، بالوتلی بتازگی خبرساز شده و دوباره به کشیدن سیگار روی آورده است. این در حالی است که روبرتو مانچینی نسبت به این اتفاق واکنش خونسردانهای نشان داده است.
مانچو اظهار داشت: اینکه ماریو سیگار میکشد ناراحت کننده است اما من پدرش نیستم. اگر او پسر من بود، به پشتش لگد میزدم اما او پسر من نیست. به او گفتهام بهتر است که سیگار نکشد، چراکه همواره مخالف سیگار بودهام و به همین خاطر هم هست که پسرم سیگاری نیست. بازیکنانی در فوتبال ایتالیا و انگلستان هستند که سیگار میکشند البته فکر نمیکنم او زیاد سیگار بکشد. شاید روزی پنج، شش نخ سیگار بکشد.
