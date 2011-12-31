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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

19 کاندیدا برای انتخابات مجلس در چناران ثبت نام کردند

19 کاندیدا برای انتخابات مجلس در چناران ثبت نام کردند

چناران - خبرگزاری مهر: فرماندار چناران از کاندیداتوری 19 نفر برای انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی اظهارکرد: ثبت نام از داوطلبان در شهرستان از سوم دی ماه همزمان با سراسر کشور آغاز شده بود ولی اکثر ثبت نام کنندگان در روزهای پایانی به ستاد انتخابات شهرستان مراجعه کردند.

وی با اشاره به اینکه همه نامزدهای حوزه انتخابیه چناران و طرقبه شاندیز مرد هستند، تصریح کرد: از تعداد کل ثبت نام کنندگان چهار نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری و 15 نفر دیگر دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن هستند.

فرماندار چناران تصریح کرد: هیئت اجرایی انتخابات شهرستان، صلاحیت داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بررسی و سپس نتیجه نهایی را اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 1497495

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