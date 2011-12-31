  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

دستورالعمل درمان بیماری کمردرد تدوین می شود

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از تدوین راهنمای بالینی و دستورالعمل کمردرد خبر داد و گفت: انسان برای انجام همه کارها و امور روزمره اش نیاز به تعادل و ثبات در ناحیه کمر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدسجاد رضوی با بیان اینکه همه پزشکان عمومی در روز با بیمارانی روبرو هستند که به دلیل کمردرد مراجعه می کنند، افزود: تعدادی از کارکنان به دلیل کمردرد غیبت می کنند، بخشی دیگر از پزشک خود نامه می گیرند که حجم  کارشان سبکتر شود و حتی بعضی تغییر شغل می دهند و عده ای دیگر به خاطر این بیماری از کار افتاده می شوند همه اینها بار زیادی را به نظام سلامت و جامعه تحمیل می کند.

وی با تاکید بر تدوین راهنمای بالینی و دستورالعمل کمردرد گفت: اگر به فکر  پیشگیری، تشخیص، کنترل و درمان این بیماری نباشیم وقت و هزینه زیادی را باید صرف کنیم بنابراین لازم است گایدلاینی تهیه شود و در آن وظایف هر یک از رده های پزشکی که با این بیماری مواجه هستند را تعریف کنیم.

رضوی، محور دستورالعمل وزارت بهداشت را بر اساس پزشک خانواده و نظام ارجاع دانست و گفت: پزشکان عمومی به عنوان اولین مرجعی هستند که بیماران به آنان مراجعه می کنند بنابراین در این دستورالعمل باید توجه ویژه ای به آنان شود.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه وضعیت موجود در تشخیص و درمان کمردرد مطلوب نیست افزود: متاسفانه پزشکان ما با شنیدن شرح حال مختصری از بیمار به مراحل تشخیصی پیشرفته و یا جراحی روی می آورند درحالی که با تدوین گایدلاین نحوه برخورد با این بیماری اصلاح می شود.

وی چند رشته ای بودن بعضی از بیماریها را هم فرصت و هم تهدید دانست و گفت: کمردرد از جمله بیماریهایی است که 20 رشته مختلف برای درمان آن درگیر هستند اگر این تخصصها کنار هم قرار گیرند و با همزبانی و همکاری به تحقیق، تدوین دستورالعمل و درمان بپردازند قطعا به نفع بیمار است ولی اگر درست، به موقع و هماهنگ عمل نکنند و هر یک براساس دیدگاه خود به درمان بپردازند به ضرر بیمار می شود.

رضوی تاکید کرد: دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت آمادگی دارد گایدلاینی که در این سمینار تهیه می شود را به عنوان راهنمای همه پزشکان و متخصصان در سراسر کشور منتشر کند.

کد مطلب 1497496

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها