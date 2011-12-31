به گزارش خبرگزاری مهر، در همین مدت مردم تهران 169 روز هوای ناسالم را استنشاق کردند که از این میان 3 روز وضعیت هوا بسیار ناسالم بود.

بنا بر این گزارش تعداد روزهای پاک در روندی نزولی از 19 روز در سال 88 و 14 روز در سال 89 به 2 روز در سال 90 کاهش پیدا کرد و در مقابل، تعداد روزهای ناسالم نیز در روندی صعودی از 35 روز در سال 88 و 63 روز در سال 89 به 169 روز در سال 90 افزایش پیدا کرده است.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در نتیجه‌گیری این گزارش آورده است: شاخص کیفیت هوای تهران در 9 ماهه ابتدایی سال 90 به علت تعداد بیشترین روزهای آلوده در مقایسه با مدت مشابه دو سال گذشته در وضعیت بسیار نامطلوب‌تری قرار داشته است.

در آذر ماه سال جاری نیز به رغم بارندگی‌های کم سابقه پایتخت، تهرانی‌ها حتی یکی روز نیز هوای پاک را تجربه نکردند در حالی که هوای تهران در ماه گذشته 23 روز ناسالم بود.



