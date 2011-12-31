هری پاتر: الکل زندگی را وحشتناک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رادکلیف با بیان این مطلب که هر روز صبح با وحشت و ترس و نگرانی زندگی را آغاز میکردم، افزود: اکنون حس خوشایندی دارم که دیگر خود را در معرض یک زندگی پر خطر قرار نمیدهم.
وی ادامه داد: دردورانی که به الکل اعتیاد داشتم، زندگی بی نظم و پر هرج و مرجی را میگذارندم، اما اکنون میتوانم بدون نگرانی از پیامدهای رفتارم زندگی کنم.
بازیگر نقش هری پاتر به مشابه بسیاری دیگر از بازیگران سینمای هالیوود به جای تمرکز بر حرفه و هنر بازیگری، درگیر حاشیههای معمول سینمای غرب شده و نتوانست از شهرت و محبوبیت خود برای افزایش توانمندی خود بهره ببرد.
حال وی با اعلام اینکه جنگ سختی را برای ترک الکل پشت سر گذارده، امیدوار است تا بتواند بار دیگر بازیگری را در سطح مناسبی دنبال کند.
وی در سالجاری واپسین قسمت از فیلمهای هریپاتر را روی پرده داشت.
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