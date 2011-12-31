مازنیها سالانه 158 میلیون متر مکعب آب مصرف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودی در همایش مدیریت مصرف آب در جمع دانشجویان دانشگاه مازندران با بیان اینکه آب نعمتی بوده که نقش مهمی از نظر اقتصادی، سیاسی و توزیع ثروت درکشورها دارد، افزود: ضروری است در کشور رویکرد مدیریتی نوینی به مصرف آب داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه مصرف بهینه آب درکشور به مدیریت صحیح و مطلوب بستگی دارد، افزود: نهادینه شدن این موضوع در جامعه می تواند از هدر رفت بی رویه منابع آب جلوگیری کند.

معاون برنامه ریزی ونیروی انسانی آب و فاضلاب مازندران، میزان آب موجود در طبیعت را ثابت دانست و گفت: حدود 4.1 میلیارد کیلومتر مکعب آب در دنیا وجود دارد که کمتر از دو درصد آن قابلیت شرب را دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش در کشور 413 میلیارد متر مکعب بوده که به طور متوسط 250 تا 270 میلی متر بارش در سال است، تصریح کرد: به ازای هر لیتر بارش 6.1 میلیارد متر مکعب آب به دست می آید که بیشتر از 70 درصد آن تبخیر می شود.

محمودی فرهنگ سازی را برای همه اقشار جامعه ضروری دانست و یادآور شد: میزان مصرف روزانه شهروندان مازندرانی بین 200 تا 220 لیتر در نوسان بوده که سالانه از 158 میلیون متر مکعب تجاوز می کند.

معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی آب وفاضلاب مازندران با بیان اینکه استاندارد جهانی مصرف آب را برای هر نفر بین 75 تا 150 لیتر در نظر گرفته است، گفت: استاندارد مصرف آب در دستشوییها و حمام کمتر از 80 لیتر بوده درصورتی که این عدد در حال حاضر از 150 لیتر تجاوز کرده است.

وی مدیریت مصرف آب را در به حداقل رساندن تلفات آبی، موثر کردن مصارف و حفاظت از منابع آبی ضروری دانست و گفت: اقدامات مدیریت مصرف وابسته به دو محور رفتار و تکنولوژی است.

محمودی با اشاره به اینکه حدود 500 هزار خانوار مازندرانی زیر پوشش خدمات آبرسانی شهری قرار دارند، اظهار داشت: آب و فاضلاب شهری مازندران در51 شهر و 16 منطقه در این استان مشغول فعالیت است.

وی به رویکرد اقتصادی در جامعه اشاره و تصریح کرد: با هدفمندسازی یارانه در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه مشابه سال قبل، هفت درصد کاهش مصرف داشته ایم.

وی افزود: امیدواریم با هدفمندی یارانه ها بتوانیم گامی موثر در راستای فرهنگ سازی مصرف این نعمت الهی برداشته باشیم.