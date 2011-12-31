به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ساخت واحد ان اف سوم مجتمع پتروشیمی بندر امام از پیشرفتی حدود 95 درصد برخوردار است و پیش بینی می‌شود تولید در این واحد جدید پتروشیمیایی تا پایان سالجاری در نخستین هاب پتروشیمی ایران (بندر ماهشهر) آغاز می شود.

با بهره‌برداری از طرح ان.اف سوم مجتمع پتروشیمی بندر امام سالانه 2 میلیون و 685 هزار تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران افزوده می شود ضمن آنکه با راه اندازی این واحد جدید زنجیره پایین ‌‌دستی تولید محصولات در بزرگترین پتروشیمی ایران تکمیل خواهد شد.

سودآوری بالا و بازگشت یکساله سرمایه‌گذاری از مهمترین مزیت‌های راه اندازی این طرح زیست محیطی در نخستین هاب پتروشیمی ایران است ضمن آنکه برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این مجتمع پتروشیمی نزدیک به 300 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است.

با بهره‌برداری از طرح ان اف سوم پتروشیمی بندرامام، در مجموع سالانه 443 هزار تن اتان، 870 هزار تن پروپان، 688 هزار تن بوتان، 365 هزار تن پنتان، 284 هزار تن هگزان پلاس و 35 هزار تن سوخت گازی تولید خواهد شد.

محمد حسین ظریف کار فرد مدیرعامل مجتمع پتروشیمی بندر امام امروز با بیان اینکه واحد ان اف سوم از ظرفیت تولید روزانه 100 هزار بشکه میعانات گازی برخوردار است، گفت: ظرفیت واحد سوم ان اف سوم بندر امام نزدیک به 2 برابر واحدهای قبلی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اگرچه در ابتدای کار یک شرکت اسپانیایی در ساخت این طرح مشارکت داشته است، تصریح کرد اما عمده کار اجرای این طرح و تامین تجهیزات آن توسط شرکتهای ایرانی و کنسرسیومهای داخلی انجام شده است.

به گزارش مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سالجاری راه اندازی و بهره برداری از 9 طرح جدید پتروشیمی را در دستور کار قرار دارد که با راه اندازی این طرحها ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران با افزایش 5 میلیون تنی به 60 میلیون تن در سال افزایش می یابد.

در حال حاضر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی عربستان سعودی بیش از 60 میلیون تن در سال است که این کشور عربی برای توسعه صنعت پتروشیمی با کمبود شدید خوراک گاز طبیعی مواجه است.