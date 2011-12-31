به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بیگدلی نویسنده و برگزیده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران گفت: جشنواره غنی‌پور در یک فضای صمیمی با حضور مولفان و نویسندگان برگزار می‌شود و موضوع بسیار قابل تاملی است.

وی افزود: در یکی از دوره‌ها به عنوان نامزد برای کتاب «اندکی سایه» در این جشنواره شرکت کردم که مراسم پایانی آن در مسجد جوادالائمه برگزار می‌شد. به خاطر دارم که در آن مراسم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت نیز حضور داشت و برنامه در فضایی صمیمی و به دور از تشکیلات رسمی برگزار شد. استفاده از فضای مسجد برای جشنواره‌های ادبی هم یک نکته مثبت و قابل تامل است.

بیگدلی در ادامه گفت: برگزاری چنین جشنواره‌های ادبی می‌تواند در رشد و تعالی ادبیات تاثیرگذار باشد. به نظر می‌رسد جایزه غنی‌پور طی این سال‌ها توانسته جای خود را پیدا کند و مسیر خود را در پیش گیرد. بسیاری از نویسندگان، این جشنواره را یکی از بهترین جشنواره‌های ادبی کشور قلمداد می‌کنند و دوست دارند برنده این جایزه شوند. هر چند جایزه‌اش از نظر مالی در مقایسه با جوایزی مثل جلال آل آحمد خیلی ناچیز است، اما ارزش معنوی بالایی دارد.

