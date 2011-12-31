بهره بردای از تقاطع غیر همسطح انبار نفت به عنوان رکورد دار طرح های عمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده گفت: زمان بهره برداری از پروژه تقاطع غیر همسطح انبار نفتطبق زمانبندی انجام شده یک ماه آینده است که برغم این موضوع و با تلاش و اهتمام مسئولان و مدیران شهری این پروژه پنج ماه زودتر از وعده مقرر به بهره برداری میرسد.

وی با مثبت ارزیابی کردن اجرای عملیات احداث تقاطع انبار نفت اظهارداشت: با توجه به شرایط ترافیکی همچنین شرایط جوی روند اجرای پروژه تقاطع انبار نفت روند بسیار مطلوبی دارد و می توان گفت این تقاطع به لحاظ زمان بهره برداری رکورد دار دیگر پروژه های عمرانی با محوریت ترافیک است.

آقازاده رفع مشکلات ترافیکی محدوده انبار نفت را مهمترین خروجی احداث تقاطع غیر همسطح این محدوده عنوان کرد و افزود: بهره برداری از این تقاطع در آینده میزان بار ترافیکی جاده ملارد و شهریار و به تبع آن میدان شهید سلطانی را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد.

وی اساس و فلسفه اجرای پروژه های تقاطعات غیر همسطح در کرج را بسترسازی توسعه شبکه ارتباطی و پیشگیری از تهدید معضلات ترافیکی ذکر و بیان کرد: با افتتاح تمامی این پروژه ها گره ترافیکی این کلانشهر باز و حمل و نقل عمومی روان خواهد شد.

شهردار کرج اعتبار صرف شده برای احداث شش پروژه تقاطع غیر همسطح را بالغ بر 800 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: مدیریت شهری کرج با اهتمام ویژه ای اجرای طرح های بزرگ عمرانی، را به انجام می رساند که این مهم نیز با هدف شتاب در توسعه و آبادانی این کلانشهر صورت می گیرد.

آقازاده با تاکید بر فراهم آوردنزیرساختهای مناسب با جمعیت و ظرفیت کلانشهر کرج اظهارداشت: اجرای طرح های عمرانی ترافیکی نقش بسزایی در پویایی شهر در خصوص وضعیت ترافیک شهری دارد.

ایده ساخت تقاطع های غیر همسطح در آبان سال 88 در قالب یک لایحه جهت بررسی و تصویب شورای اسلامی شهر ارجاع شد و پس ازتصویب کلیات آن مصوبه ای نیز در خصوص اجرای آن به شیوهEPC طراحی و ساخت همزمان ازشورا اخذ شد و پس از طی مراحل قانونی انتخاب مشاور و پیمانکار قراردادهای مربوط دراواخر فروردین ماه به امضاء طرفین رسید.