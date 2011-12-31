فاز دوم جاده بوئین زهرا به دانسفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی باحضور علی نیکزاد وزیر راه وشهرسازی، احمد عجم استاندار قزوین و مدیران کل راه و ترابری و مسکن وشهرسازی استان، بهره برداری از فاز دوم جاده بوئین زهرا به دانسفهان آغاز شد.

این راه ارتباطی دارای 14 کیلومتر طول و 11 متر عرض است و با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال ساخته شده و دارای چهار خط عبور و دو باند مجزاست.

برای ساخت این محور مواصلاتی 285 هزار مترمکعب خاک برداری و خاک ریزی، 59 هزار و 500 مترمکعب عملیات روسازی، 26 دستگاه پل، شش هزار و 100 مترمربع بتن ریزی و 47 هزار تن آسفالت اجرا شده است.

محمد امین نصراللهی زاده مدیرکل راه و ترابری استان قزوین در مراسم افتتاح گفت: این مسیر قطعه اول از چهار قطعه در حال اجراست که محور اصلی به دلیل دو خطه بودن از ترافیک بسیار سنگینی برخوردار است.

مدیرکل راه و ترابری استان قزوین یادآورشد: محور بوئین زهرا به دانسفهان از مسیرهای مهم ترانزیت در مسیر مرکز به غرب کشور است که ارتباط استانهای همدان، کرمانشاه، ایلام را با هم برقرار می کند.

روزانه 20 هزار دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنگین در این مسیر تردد می کنند.