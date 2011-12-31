هیئت اجرایی انتخابات در ابرکوه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ابرکوه ظهر شنبه در این جلسه ضمن گرامیداشت سالگرد نهم دیماه روز بصیرت اظهار داشت: نهم دیماه 88، تجلی دینداری و عشق ورزی ملت ایران به اهل بیت (ع) و نقطه عطف انقلاب اسلامی در پالایش خواص بی‌ بصیرت و ساکتان عافیت طلب است.

اسماعیل برزگرزاده افزود: 9 دی تصویر روشنی در دلدادگی و جان نثاری امت، روز درهم پیچیده شدن لانه ‌های عنکبوتی هتاکان به حریم مقدس سرمایه‌ های بشریت است.

وی تاکید کرد: تحلیل و تبیین دستاوردهای این یوم الله، موجب بسط آگاهی و نورانیت افکار عمومی و روشن شدن اندیشه ‌های پویای جوانان متعهد و غیرتمند در آسیب ‌شناسی و شناخت ترفندهای نرم نظام سلطه می‌ شود.

برزگرزاده اظهار داشت: انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی نماد مردم سالاری دینی است به طوریکه با گذشت بیش از 30 سال از عمر با برکت انقلاب بیش از 30 انتخابات برگزار شده است و حضور همراه با شور و شعور مردم در همه انتخابات گذشته ناکامی و دلسردی دشمنان انقلاب اسلامی را به همراه داشته است و همیشه توطئه ها و دسیسه های آنها را باطل کرده است.

برزگرزاده اجرای صحیح قانون و تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری را دستور کار هیئت اجرایی انتخابات دانست و تلاش و پشتکار مجدانه اعضای هیئت اجرایی را در هر چه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خواستار شد.

در پایان این جلسه نیز معتمدان شهرستان با رای گیری اعضای هیئت اجرایی را انتخاب کردند.