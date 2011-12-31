مرگ مرموز چهار مرد در پنجشنبه پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین ماجرا ساعت هشت صبح پنجشنبه کشف جسد مرد 65 ساله ای در میدان غیاثی خیابان آل آقا به ماموران اطلاع داده شد. دقایقی بعد تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی همراه بازپرس جنایی تهران در محل حاضر شده و در نخستین تحقیقات دریافتند جسد متعلق به مردی ناشناس است که آثار جراحت بروی بینی و پیشانی او مشاهده می شد. در کنار جسد نیز چند بسته زعفران قرار داشت.

از سوی دیگر مشخص شد شب قبل، از مغازه ای در نزدیکی محل کشف جسد تعدادی زعفران سرقت شده است که به احتمال قوی از سوی مرد ناشناس صورت گرفته است.

پس از بررسیهای مقدماتی جسد برای تعیین هویت مرد ناشناس و علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

کشف یک جسد در اتوبان آهنگ

در دومین پرونده روز پنجشنبه مأموران کلانتری 114 غیاثی از کشف جسدی مردی حدودا 50 ساله در بزرگراه شهید محلاتی با خبر شدند.

بررسی های صورت گرفته از سوی کارآگاهان اداره دهم و عوامل بررسی صحنه جرم نشان داد که جسد در حالیکه در داخل موکت پیچیده شده بود، در قسمت عقب یک دستگاه خودرو وانت رها شده است.

در تحقیقات اولیه کارآگاهان، هویت این مرد به نام محمد شناسایی شد. او فروشنده لوازم یدکی خودرو بوده که از سوم دی به طرز مرموزی ناپدید شده بود.

همسایه‌های محمد هم به ماموران گفتند چند روز قبل صدای درگیری او با همسرش را شنیده اند.

پزشکی قانونی نیز علت مرگ را انسداد مجاری قلبی محمد اعلام کرد که با اعلام این موضوع فرضیه سکته قلبی او قویترین فرضیه است.هم اکنون تحقیقات در این زمینه در اداره آگاهی ادامه دارد.

کشف جسد در خیابان لاله زار

روز پنجشنبه کشف جسد مرد تنهایی در خانه اش در خیابان لاله زار هم به ماموران اطلاع داده شد. پس از حضور ماموران در محل مشخص شد مهران 45 ساله به تنهایی در آن خانه زندگی می کرد و آثار بریدگی عمیق بر روی مچ دستانش وجود داشت.

کارآگاهان با توجه به کشف یک عدد تیغ در کنار جسد و بررسی صحنه احتمال دادند مرد تنها خودکشی کرده است که جسد برای تعیین علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

مرگ مرموز مرد تنها

در آخرین ماجرای پنجشنبه نیز ماموران کلانتری 116 مولوی از کشف جسد متعفن مردی در محله انبار گندم باخبر شدند.

با حضور تیم جنایی در محل مشخص شد، جسد متعلق به علی 50 ساله است که حدود 10 روز از مرگ او می گذرد. آثار بهم ریختگی و درگیری در محل نیز حکایت از قتل مرد تنها داشت. از سوی دیگر تلفن همراه علی نیز همزمان با مرگ او سرقت شده بود.

سرهنگ آریا حاجی زاده - معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اشاره به این چهار پرونده گفت: تحقیقات در رابطه با چهار پرونده مرگ مرموز در اداره دهم پلیس آگاهی ادامه دارد.