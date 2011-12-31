تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم در نظرآباد اندیشیده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدابراهیم کسائیان در اولین جلسه هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان نظرآباد افزود: مسئولان برگزاری دو هدف مهم امانتداری وحضور حداکثری مردم را دنبال می کنند.
رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان نظرآباد و فرماندار این شهرستان ادامه داد: تمهیدات لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم در شهرستان اندیشیده شده است.
وی عنوان کرد: 78 شعبه اخذ رای در شهرها و روستاهای شهرستان نظرآباد کار جمع آوری آرای مردم را برعهده خواهند داشت.
اولین جلسه هیئت اجرایی ستاد انتخابات شهرستان نظرآباد برگزار شد ضمن اینکه این جلسه با حضور اعضا در محل ستاد انتخابات برگزار شده است.
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