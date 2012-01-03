به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب‌های «تهاجم خاموش» و «نفاق» که از سوی خبرگزاری شبستان و با موضوع فتنه و حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 تهیه شده‌اند، صبح امروز سه شنبه 13 دی ماه طی مراسمی با حضور سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و مشاور وزیر در امور مساجد، در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با اشاره به نقش کانون‌های مساجد در ارتقای معنوی جامعه گفت: باید از ظرفیت خوبی که در کانون‌های مساجد کشور ایجاد شده و یک نقطه قوت برای نظام محسوب می‌شود، استفاده کرد.

وی افزود: مسجد نباید مثل کلیسا تنها یک جایگاه عبادی صرف داشته باشد و در تحولات سیاسی و اجتماعی نقشی خنثی ایفا کند.

حسینی با نقل قولی از «سر توماس آرنولد» از مستشرقین درباره جایگاه مساجد در اداره امور جامعه اسلامی تأکید کرد: اسلام منهای مسائل اجتماعی و سیاسی دیگر اسلام نیست.

وی ادامه داد: البته بعضی‌ها با تکیه بر جایگاه مسجد به عنوان یک مکان مقدس می‌گویند که هرچه مسجد از فعالیت‌های مختلف غیرعبادی فاصله بگیرد، بهتر است و معتقدند که باید تنها از آن برای نماز خواندن استفاده کرد.

وزیر ارشاد با رد این سخنان گفت: جایگاه مسجد و فعالیت‌هایی که در آن باید انجام شود، بسیار مهم است و نباید اسیر اینگونه ایده پردازی‌ها شد.

وی در ادامه گفت: عده‌ای در کشور به دنبال منفی‌بافی هستند و مدام می‌خواهند نقاط ضعف را پیدا کنند و روی آنها مانور بدهند. به همین خاطر، متاسفانه به رویدادهای زیبای فرهنگی و دینی که در کشور اتفاق می‌افتد، خوب پرداخته نمی‌شود.

حسینی ادامه داد: اگر اطلاع‌رسانی به موقع باشد، بستر برای پخش شایعات فراهم نمی‌شود؛ شایعه زمانی اتفاق می‌افتد که سکوت در کشور حاکم شود؛ مسئولان موضع گیری نکنند، کارشناسان تحلیل نکنند و خبری هم از گزارش‌های تحلیلی در رسانه‌ها نباشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به هشدار برخی علماء در رواج جریان‌ها و عرفان‌های کاذب، جایگاه مسجد را در جلوگیری از ترویج این جریان‌ها یادآور شد و گفت: همه این مسائل به خاطر فاصله گرفتن افراد از مسجد است، ما اگر بتوانیم افراد را با مسجد مأنوس کنیم، خیلی از این مسائل برطرف می‌شود.

حسینی تأکید کرد: مسجد اگر وظیفه خود را خوب انجام دهد، اصلاً نیازی نیست که ما وقت و انرژی صرف کنیم که جلوی این قبیل جریان‌ها را بگیریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به آنچه تلاش کشورهای غربی برای محدود کردن جریان آزاد اطلاع‌رسانی خواند، گفت: آنها حتی نمی‌توانند فعالیت شبکه‌های پرس تی وی، العالم یا المنار حزب‌الله را تحمل کنند و شعار جهان آزاد اطلاعات آنها غالباً ادعایی بیش نیست.

وزیر ارشاد یادآور شد: آنها (کشورهای غربی) خودشان همه چیز را محدود می‌کنند و آن وقت به ما می‌گویند چرا در کشورتان محدودیت ایجاد می‌کنید.

حسینی گفت: بسیاری از مردم جهان با نظام سرمایه‌داری مخالفند و حاضرند با ما همکاری کنند و درباره وضعیت آن به ما اطلاع بدهند. در چنین شرایطی ما هم باید نگاه جهانی داشته باشیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین نسبت به «حضور حداکثری مردم» در انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد و درباره نقش وارتخانه متبوعش و نیز کانون‌های مساجد کشور در این انتخابات افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم که دخالت نمی‌کنیم و هر جایی که رهبری اشاره‌ای بکنند، ما باید در صحنه باشیم.

وی ادامه داد: خطی که رسانه‌های بیگانه از قبیل بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در حال القای آن هستند، این است که عده‌ای ثبت نام نکرده‌اند و با این حرف‌ها می‌خواهند دلسردی ایجاد کنند. البته این روش جدیدی نیست که آنها در پیش گرفته‌اند.

حسینی افزود: آنها فکر می‌کنند که این افاضات برای مردم ما محلی از اعراب دارد، ولی نمی‌دانند که این چهره‌هایی که آنها مدام مطرح می‌کنند، در نظر مردم ما منفور هستند.

در پایان این مراسم از دو کتاب «تهاجم خاموش» و «نفاق» که از سوی خبرگزاری شبستان تهیه شده و از سوی انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده و مسائل جنگ نرم در فضای خبری را محور بحث خود قرار داده‌اند، رونمایی شد.