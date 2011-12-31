85 درصد از مصوبات سفر در شهرستان مرودشت اجرایی شد

حسن شبانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مصوبات هیئت دولت در این شهرستان، گفت: مهمترین هدف مسئولان شهرستان مرودشت، اجرایی کردن تمام مصوبات هیئت دولت در این شهرستان بوده که در این راستا اکثر پروژه های مربوط به راه اجرایی شده است.

وی ادامه داد: برخی از این مصوبات احتیاج به اعتبارات ملی داشته که در این راستا هماهنگیهای لازم با وزارتخانه و کمیسیونهای مختلف برای تامین اعتبارات انجام شده است.

نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: راه مرودشت به تخت طاووس از جمله پروژه هایی است که به کمیسیون ماده 215 احتیاج داشت که اجرایی شد و از طرفی باید اعلام کرد که اکثر پروژه های ملی در این شهرستان اجرایی شده است.

شبانپور افزود: از جمله مصوبات هیئت دولت راه اندازی سالن های ورزشی بود که در این راستا در آغاز عملیات اجرایی برخی از این طرح ها کم کاری صورت گرفته و دلیل این بی توجه ای نیز اختلافاتی میان تربیت بدنی و آموزش و پروش است.

وی با بیان اینکه راه اندازی پتروشیمی "شهدای مرودشت" از مهمترین مصوبات این شهرستان و استان است، گفت: این پروژه را می تواند از جمله طرح هایی اعلام کرد که با راه اندازی آن بخش فراوانی از مشکلات استان در بحث اشتغالزایی برطرف می شود که با توجه به حمایت ها و تلاش هایی که صورت گرفته تا کنون حدود 63 درصد پیشرفت داشته است.

نماینده مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی شود که سفر دور چهارم هیئت دولت به فارس همراه با رفع مشکلات مربوط به اشتغال جوانان و اجرایی شدن مصوبات سه دوره گذشته باشد.