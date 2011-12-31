55 میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شریعت نژاد گفت: در اجرای مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان و حسب دستور استاندار در راستای تسریع و تسهیل سازی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی با تمامی بانکهای عامل استان جلساتی برگزار شد.

وی افزود: روان سازی پرداخت تسهیلات، تسریع در پرداخت تسهیلات و ارائه آمار شفاف و متقن و اطلاع رسانی به متقاضیان از مهمترین مباحث مطرح شده بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای مازندران ادامه داد: از مهمترین سیاستهای ایجاد اشتغال در سال جاری، اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و کسب و کارهای کوچک است که در این دستگاه اقدامات خوبی برای متقاضیان به عمل آمد.

شریعت نژاد اظهار داشت: 55 میلیارد ریال برای مشاغل خانگی جهت این دستگاه اعتبار اختصاص یافته که سه هزار و 125 پرونده در این زمینه تشکیل و به بانکهای عامل ملی و ملت ارسال شده است.

وی ادامه داد: هزار و 685 پرونده با 30 میلیارد ریال به بانک ملت و هزار و 340 پرونده با 250 میلیارد ریال به بانک ملی ارجاع شده است.

شریعت نژاد گفت: وحدت رویه ای در حوزه پرداخت تسهیلات به متقاضیان وجود دارد که بانکهای عامل نهایت همکاری را می کنند.