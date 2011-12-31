کاهش 57 درصدی اعزام مادران باردار جاسک به میناب و بندرعباس

فرزانه صدق آذر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در پاییز سال جاری در بخش زنان و زایمان شاهد تغییرات ملموس در کیفیت خدمات درمانی ارائه شده نسبت به مدت مشابه سال قبل به مردم این منطقه محروم از استان بوده ایم.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده به مردم اضافه کرد: تعداد اعزام مادران باردار جاس به شهرستانهای میناب و بندرعباس در پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه درسال قبل 57.64 درصد کاهش داشته که این امر خود علاوه بر حفظ سرمایه انسانی و تجهیزات، موجب صرفه جویی در وقت و هزینه بیماران با توجه به بعد مسافت شده است.

متخصص زنان و زایمان بیمارستان خانم الانبیاء (ص) جاسک ضمن بیان توصیه هایی برای زنانی که قصد بارداری دارند، گفت: خانمها قبل از بارداری با پزشک متخصص مشاوره کنند زیرا مشاوره پیش از زایمان و مراقبتهای دارویی و تغذیه ای دوران بارداری تحت نظر پزشک متخصص ضروری است.

وی عنوان کرد: زنانی که تمایل به بارداری دارند حتما سه ماه قبل از آن مشاوره پزشکی را انجام دهند تا از نظر کم خونی، بیماریهای قلبی و دیابت و عواملی که حاملگی را پر خطر می سازند، بررسی و کنترل شوند.

متخصص زنان افزود: بهترین مراقبت دوران بارداری، تغذیه مناسب، ویزیتهای دوران بارداری توسط پزشک متخصص، خودداری از ناشتا بودن در ماه های اول حاملگی و انجام ورزشهای سبک مثل پیاده روی است.