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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

پیروزبخت خبر داد:

تسهیلات ویژه استاندارد برای واحدهای تولیدی کشور

تسهیلات ویژه استاندارد برای واحدهای تولیدی کشور

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران از تسهیلات ویژه سازمان ملی استاندارد ایران برای واحدهای تولیدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون گلستان، تسهیلات ویژه سازمان ملی استاندارد ایران را برای سهولت واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی تشریح کرد.

وی اظهار داشت: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری با ارائه تعهد نامه مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت مبنی بر تایید کیفیت کالا و مطابقت آن با استاندارد مربوطه و قبول مسئولیتهای مترتب می توانند مواد اولیه وارداتی خود را در اسرع وقت ترخیص کنند.

به گفته پیروز بخت، این تسهیلات بخشی از بسته حمایت از تولید با کیفیت است که توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1390 طراحی و ابلاغ شده است.
کد مطلب 1497532

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