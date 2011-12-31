تسهیلات ویژه استاندارد برای واحدهای تولیدی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت بعد از ظهر شنبه در نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و تعاون گلستان، تسهیلات ویژه سازمان ملی استاندارد ایران را برای سهولت واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی تشریح کرد.

وی اظهار داشت: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری با ارائه تعهد نامه مدیرعامل و مدیر کنترل کیفیت مبنی بر تایید کیفیت کالا و مطابقت آن با استاندارد مربوطه و قبول مسئولیتهای مترتب می توانند مواد اولیه وارداتی خود را در اسرع وقت ترخیص کنند.

به گفته پیروز بخت، این تسهیلات بخشی از بسته حمایت از تولید با کیفیت است که توسط سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1390 طراحی و ابلاغ شده است.