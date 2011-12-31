به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاکآیین مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار ماهنامه کهریزک را با تاکید بر رعایت ماده 16 قانون مطبوعات و سایر مقررات مندرج در این قانون ابلاغ کرد.
این مجوز بر اساس موافقت جلسه 21 آذرماه سال جاری هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شده است.
در مجوز انتشار «نشریه کهریزک» با صاحب امتیازی آسایشگاه خیریه کهریزک و مدیرمسئولی حسن احمدی و به ترتیب انتشار ماهنامه و روش آموزشی، اطلاعرسانی و خبری در زمینههای فرهنگی و مسائل اجتماعی با گستره توزیع بینالمللی و به زبان فارسی موافقت شده است.
ماهنامه کهریزک 12 سال است که منتشر و در سطح داخلی و ملی توزیع میشود و روش آموزشی و اطلاعرسانی و خبری پیرامون مسائل سالمندی، معلولیتها و بیماران ام اس افق جدیدی را اتخاذ کرده است.
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