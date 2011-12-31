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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

در واکنش به خبر مهر؛

اتحادیه اروپا برای مذاکرات بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کرد

اتحادیه اروپا برای مذاکرات بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کرد

"مایکل مان" سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی این اتحادیه برای آغاز مذاکرات بدون پیش شرط با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایکل مان در اظهاراتی تاکید کرد: اتحادیه اروپا آمادگی دارد مذاکرات بدون پیش شرط و موثری را با تهران آغاز کند.

رویترز در ادامه با اشاره به خبر منتشرشده امروز در مهر نوشت: صبح امروز خبرگزاری مهر اعلام کرده بود "سعید جلیلی" مذاکره کننده ارشد ایران در نظر دارد پیامی برای "کاترین آشتون" رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستاده و طی آن از آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکرات با 1+5 خبر دهد.

مایکل مان در ادامه به رویترز گفت: اشتون در ماه نوامبر گذشته (آذرماه ماه) برای جلیلی نامه ای فرستاده و هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

وی تاکید کرد: اتحادیه اروپا آمادگی دارد که مذاکراتی موثر برای اعتمادسازی و بدون پیش شرط قبلی با ایران انجام دهد.

کد مطلب 1497536

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