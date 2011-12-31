اتحادیه اروپا برای مذاکرات بدون پیش شرط با ایران اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایکل مان در اظهاراتی تاکید کرد: اتحادیه اروپا آمادگی دارد مذاکرات بدون پیش شرط و موثری را با تهران آغاز کند.

رویترز در ادامه با اشاره به خبر منتشرشده امروز در مهر نوشت: صبح امروز خبرگزاری مهر اعلام کرده بود "سعید جلیلی" مذاکره کننده ارشد ایران در نظر دارد پیامی برای "کاترین آشتون" رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فرستاده و طی آن از آمادگی تهران برای از سرگیری مذاکرات با 1+5 خبر دهد.

مایکل مان در ادامه به رویترز گفت: اشتون در ماه نوامبر گذشته (آذرماه ماه) برای جلیلی نامه ای فرستاده و هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

وی تاکید کرد: اتحادیه اروپا آمادگی دارد که مذاکراتی موثر برای اعتمادسازی و بدون پیش شرط قبلی با ایران انجام دهد.