افزایش 30 درصدی هزینه تولید واحدهای سیمانی پس از هدفمندی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امینی با بیان اینکه شرکت سیمان آرتا اردبیل در تحقق EPS خود جلوتر از برنامه حرکت می کند افزود: امیدواریم مجمع در آینده نزدیک برنامه افزایش تولید تا سقف دو میلیون تن در سال را تصویب و آن را محقق کنیم.

وی اظهارداشت: EPS این شرکت که برای سال مالی جاری 1520 ریال به ازای هر سهم پیش بینی شده بود، با توجه به اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش هزینه ها این رقم به 1740ریال افزایش یافته است.



امینی با اشاره به اینکه قرار است برای اجرای این طرح توسعه از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده شود، گفت: پیش از این موضوعاتی در رابطه با کاهش EPS این شرکت مطرح شده بود و با توجه به حضور سرمایه گذار خارجی، سال مالی این شرکت مصادف با اول سال میلادی است و بسیاری از تحلیلها در رابطه با ارزش سهام شرکت نادرست بوده و نمی تواند مبنای صحیحی برای پیش بینی ها باشد.



وی گفت: در حال حاضر سیمان تولیدی این شرکت در سقف قیمت به صورت نقدی و پیش فروش، فروخته می شود و در مقابل تلاش کرده ایم سیاست کاهش هزینه ها را جلوتر از برنامه محقق کنیم.



مدیرعامل این شرکت سیمانی خاطر نشان کرد: پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هزینه تولید اکثر واحدهای سیمانی کشور بین 25 تا 30 درصد در کارخانه های گاز سوز و 60 تا 70درصد در کارخانه های مازوت سوز افزایش یافته و چنانچه دولت در سیاست تعیین قیمت سیمان بازنگری نکند سال آینده تمام این شرکتها با مشکلات نقدینگی، زیاندهی، و ناتوانی در پرداخت بدهی ها به موسسات مالی روبرو خواهند شد.



امینی گفت: از نیمه تیرماه سال جاری دولت افزایش قیمت 9هزار و 300 تومانی برای هر تن سیمان فله را اعلام کرد که این عدد شامل رشد 20درصدی قیمتها به صورت ناخالص بوده و این در حالی است که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولید بیش از 30درصد افزایش یافته است.



مدیرعامل این شرکت سیمانی افزود: حذف سقف قیمتها و آزاد شدن آن در بورس کالا از دیگر راهکارهای رقابتی شدن بازار سیمان به شمار می رود و در عین حال استمرار این وضعیت باعث می شود تا بورس کالا ماهیت اصلی خود را به دست آورد.



امینی خواستار تعیین قیمت سیمان بر اساس عرضه و تقاضا شد و افزود: پس از تحقق این امر تنها راه بهبود وضعیت بازار حضور تمام کارخانجات در بورس کالا است و چنانچه قیمت مصوب سیمان حذف شود شفافیت بیشتری در بازار ایجاد خواهد شد.



وی گفت: در حال حاضر اکثر کارخانجات سیمان پاکتی را با زیان عرضه می کنند، زیر اختلاف قیمت آن با سیمان فله ای 65هزار ریال است و در چنین شرایطی اکثر کارخانجات ناچارند با اعطای یارانه تا سقف 30هزار ریال، سیمان پاکتی را به بازار عرضه کنند.



وی با بیان اینکه کارخانجات سیمان بین 60 تا 70 درصد از تولیدات خود را به صورت پاکتی عرضه می کنند، افزود: چنانچه دولت در سیاست سقف فروش سیمان تجدید نظر نکند، حداقل باید برای سیمان پاکتی افزایش قیمت در نظر بگیرد و چنانچه این مسیر طی شود می توان از زیان بیش از اندازه واحدهای سیمانی جلوگیری کرد.



امینی افزود: در سالجاری در این شرکت با تمرکز بر روی بهره وری و حذف هزینه های سربار تولید توانستیم تا حدود زیادی از تحقق زیان جلوگیری کنیم، اما باید توجه داشت که برخی از هزینه ها مانند نرخ تسعیر ارز اجتناب ناپذیر بوده، زیرا با توجه به عدم انجام گشایش اعتبار رسمی ارز، کارخانجات ناچارند برای واردات تجهیزات و قطعات یدکی فرآیند انتقال پول را با هزینه بالاتری طی کنند.



وی گفت: این در حالی است که همواره هزینه های دیگری بر تولید کنندگان تحمیل می شود که بخشی از آن اجتناب ناپذیر بوده و هزینه های تولید را افزایش می دهد.