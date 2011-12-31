آمادگی استانداردسازی تاکسیهای شیراز برای استفاده معلولان

منصور مفتاحی در گفتگو با مهر بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان تاکسیرانی وظیفه ای در قبال مناسب سازی خودروها برای معلولان ندارد اما این سازمان در راستای خدمت رسانی به معلولان با همکاری سازمانهای بهزیستی و بنیاد شهید و جانبازان استان اعلام آمادگی می کند.

وی ادامه داد: تاکسیرانی در حال حاضر یک سازمان کاملا خصوصی و غیر دولتی است که تمام تاکسیداران با سرمایه خود درآن فعالیت دارند از این رو برای خدمت رسانی به معلولان و مناسب سازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسیها لازم است سازمانهای بهزیستی و بنیاد شهید و امور جانبازان سرمایه گذاریهای لازم را انجام دهند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری شیراز تاکید کرد: به منظور ارائه خدمات بهتر و در خور معلولان نیازمند سیاست گذاریهای برنامه بندی شده و تامین بودجه هستیم تا بتوانیم در راستای مناسب سازی و استاندارد سازی ناوگان حمل و نقل عمومی اقدامات لازم را صورت دهیم.

مفتاحی اظهار کرد: تا کنون 9 دستگاه خودرو ون توسط سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور جانبازان برای حمل و نقل ویژه معلولان خریداری شده اما به دلیل عدم هماهنگی بین ارگانها و همچنین قلیل بودن تعداد تاکسیها تا کنون شاهد به خدمت در آمدن آنها در شهر نبوده ایم.

وی بیان کرد: با توجه به تعداد معلولان در شهر شیراز باید بتوانیم در راستای مناسب سازی و استاندارد سازی خودروها برای آنان اقدامات لازم را انجام دهیم تا شاهد رفاه بیشتر آنان در جامعه و برخورداری از حقوق شهروندی معلولان باشیم.

به گزارش مهر، با توجه به کثرت معلولان در سطح شهر شیراز و استان فارس، لزوم تسریع در بهبود خدمات شهری برای آنان اعم از استاندارد سازی و مناسب سازی خیابانها و وسائل حمل و نقل عمومی مانند تاکسیها و اتوبوسها ضروری به نظر می رسد تا آنان نیز بتوانند از حقوق شهروندی خود به گونه ای مطلوب بهره مند شوند.

عدم استانداردسازی خودروهای حمل و نقل عمومی در سطح کلانشهر شیراز و استان فارس باعث شده که معلولان کمتر بتوانند از این ناوگان بهره مند شوند و از این بابت با نوعی انزوا در جامعه به دلیل عدم امکان بهره مندی از خدمات شهری مواجه شده اند.

براین اساس چندی پیش خبرگزاری مهر به برخی از مشکلات معلولان استان فارس و شیراز مانند عدم استانداردسازی ناوگان حمل و نقل عمومی برای معلولان اشاره کرده بود.