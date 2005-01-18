به گزارش گروه حوزه و دانشگاه مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، مدير كل فرهنگي مركز جهاني علوم اسلامي اظهار داشت : چهارمين دوره از دوره‌هاي كوتاه ‌مدت مها‌رت‌هاي تبليغ با هدف آشنايي طلاب با سياست‌هاي مركز جهاني علوم اسلامي و شيوه‌هاي نوين تبليغ و پاسخگويي به شبهات برگزار مي‌گردد.



وي افزود : اين دوره آموزشي به صورت كارگاهي برگزار خواهد شد و در آن با توجه به نياز مسلمانان خارج كشور، مباحثي چوني آشنايي با روش برداشت از قرآن كريم، تحليل نهضت عاشورا، بررسي شبهات اعتقادي روز، مسايل سياسي روز در جهان اسلام، مها‌رت‌هاي فقهي در تبليغ، سيره اخلاقي مبلغ، آشنايي با روش مرثيه‌سرايي و مانند آن به مبلغين آموزش داده خواهد شد.



صالحي افزود: در چهارمين دور‌ه مهارت‌هاي تبليغ، دويست نفر از طلاب خارجي تحت پوشش مركز جهاني علوم اسلامي، با گذراندن 40 ساعت آموزش، در طرح اعزام تبليغي ماه محرم به سراسر جهان شركت خواهند كرد.



وي درباره آموزش‌هاي كاربردي به طلاب خارجي گفت : معاونت فرهنگي ـ تربيتي مركز جهاني علوم اسلامي دويست عنوان آموزش طراحي كرده است كه بر مبناي آن، يك طلبه با توجه به فضاي جديد فرهنگي ـ تبليغي در دنياي امروز و اين كه طلاب خارجي بعد از اتمام درس بايد متصدي مشاغل فرهنگي ـ تبليغي شوند، آموزش مي‌بينند. همچنين در ايام تبليغي دوره‌هاي ويژه‌ نيز برگزار مي‌شود.