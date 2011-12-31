ثبت واقعه ازدواج در میاندرود 13 درصد رشد یافت

احمد مناجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 251 واقعه ازدواج در میاندرود ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13.6 درصد رشد داشته است.

وی گفت: میانگین سن ازدواج آقایان 26 و خانم ها 22 سال بوده که بیشترین ازدواج در گروه سنی 20 تا 24 ساله به ثبت رسیده است.

مناجاتی، تعداد جمعیت میاندرود را با توجه به وضعیت ثبت وقایع حیاتی در شهرستان و محاسبه افزایش طبیعی جمعیت و بر اساس ولادت و وفات ثبت شده بدون احتساب مهاجرت تا پایان آذر ماه 90، تعداد 57 هزار نفر عنوان کرد.

وی ادامه داد، از این تعداد 28 هزار نفر مرد و حدود 29 هزار نفر زن هستند که نسبت جنسی جمعیت در حدود 100 است.

مناجاتی، نرخ رشد جمعیت در میاندرود را 9 دهم درصد و نرخ ولادت ثبت شده را 11.3درصد اعلام کرد و گفت: جمعیت شهری میاندرود 9 هزار و 363 نفر و جمعیت روستایی 48 هزار و 140 نفر بوده که 19.5 درصد از جمعیت میاندرود شهری و 79.5 درصد از جمعیت میاندرود در روستاها سکونت دارند.

مناجاتی گفت: تعداد ولادت ثبت شده در 9 ماهه سال 90 تعداد 636 واقعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج دهم درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: از این تعداد 321 واقعه مرد و 315 واقعه زن است.

رئیس ثبت احوال میاندرود گفت: 116 واقعه فوت در میاندورد ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9 دهم درصد رشد داشته است.

وی از عدم وجود دفترخانه طلاق در میاندرود خبر داد و گفت: بر این اساس آمار دقیقی از وقایع طلاق در شهرستان نداریم که این امر آمار طلاق در شهرستانهای ساری و نکا را تحت تاثیر قرارداده است.