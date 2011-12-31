تشکیل جبهه نجات ملی یمن اقدامی سازمان یافته علیه طرح سعودی-آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با عنوان "جبهه نجات انقلاب یمن در برابر طرح سعودی-آمریکایی" آورده است : در تحولی که بسیاری از ناظران، آن را تلاشی برای سازماندهی مخالفتها با طرح شورای همکاری خلیج توصیف کرده اند، نیروهای انقلابی یمن جبهه نجات انقلاب یمن ضد طرح سعودی-آمریکایی تشکیل دادند.

پایگاه مذکور بیان کرد: تشکیل این جبهه پس از آن انجام می شود که احزاب سیاسی بدون توجه به مخالفتهای مردمی با طرح شورای همکاری خلیج فارس، آن را امضا کردند.

این پایگاه ذکر کرد: رسانه های سعودی و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله شبکه العربیه و دیگر رسانه های مرتبط با رژیم آل سعود، به طور عمدی این تحرک جدید را نادیده گرفتند.

پایگاه مذکور سپس ضمن معرفی برخی اعضای جبهه نجات ملی بیان کرد: انتظار می رود که شخصیتهای سیاسی و قبیله ای مخالف رژیم عبدالله صالح نیز به جبهه جدید بپیوندند.

این پایگاه می نویسد: این جبهه پس از آغاز جنگ رسانه ای و سیاسی آشکار آمریکا علیه انقلاب مردم یمن تشکیل می شود.

پایگاه فوق بیان کرد: سفیر آمریکا در صنعا اخیرا علیه تظاهرات موسوم به " تظاهرات زندگی" موضعگیری منفی داشت و از جنایات طرفداران رژیم عبدالله صالح علیه این تظاهرات که 14 کشته برجای گذاشت، حمایت کرد.

این پایگاه می افزاید: این موضعگیری خشم گسترده مردمی و آتش زدن پرچم آمریکا در صنعا و شعارهای ضد آمریکایی و سعودی و ضد طرح شورای همکاری خلیج فارس را به دنبال داشت.