به گزارش خبرگزاری مهر، کامران عظیم زاده افزود: یکی از رویکردهای اساسی شهرداری در حوزه اجتماعی، آموزشهای لازم شهروندی است و این امر در شهر جدید هشتگرد دنبال می شود.

شهردار شهر جدید هشتگرد ادامه داد: آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی و تقویت فرهنگ ترافیکی، یکی از ضروریات زندگی شهروندان است که ضرورت آن، بیش از پیش احساس می شود.

وی عنوان کرد: برگزاری این دوره با توجه به ابلاغ مرحله دوم قوانین جدید رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی می تواند ضریب ایمنی زندگی شهروندی را افزایش دهد.

این مسئول یادآور شد: آوزش قوانین و ارتقای فرهنگ ترافیکیف یکی از راهکارهای کارآمد و موثر برای پیشگیری از مشکلات ترافیکی است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

شهردار شهر جدید هشتگرد گفت: در این زمینه باید با ارائه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت، مردم را در حل مشکلات ترافیک سهیم کرد تا از این طریق اثرات منفی ناشی از ترافیک را به حداقل رساند.

حرکات نمایشی، تجاوز از سرعت مجاز، رانندگی در حالت مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی، عبور از چراغ قرمز و سبقت غیر مجاز از مهمترین تخلفات حادثه ساز است که جرایم سنگینی در این قانون برای آن در نظر گرفته شده است.

