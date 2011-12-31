۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

رضا خانی:

انتخابات مظهر اراده ملی‌ است

رامسر - خبرگزاری مهر: فرماندار رامسر گفت: انقلاب اسلامی ما پشتوانه عظیم مردمی دارد و انتخابات مظهر ارده ملی و تجلی مردم سالاری دینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح رضاخانی انتخابات را مظهر تجلی مردم سالاری دینی دانست و گفت: کشور ما تجربه برگزاری انتخابات موفق و متعددی دارد و حضور پرشور مردم مایه استحکام نظام اسلامی و یاس و ناامیدی دشمنان است.

وی اظهار داشت: حضور میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته نمونه بارزی از مسئولیت پذیری آنان در تعیین سرنوشت خود بوده که این حضور گسترده دشمنان را برآشفت.

رضاخانی افزود: حماسه عظیم نهم دی نشان داد که مردم ما بصیرت و ولایت پذیری را در باورهای درونی خود دارند.

وی بیان داشت: بدون تردید انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نمایش با شکوه دیگری از حضور مسولانه آحاد مردم خواهد بود چراکه آنان نشان داده اند که از انقلاب و ولایت از جان و دل پاسداری می کنند.

فرماندار رامسر عنوان کرد: ستاد انتخابات در این شهرستان تشکیل شده و هیئت های اجرایی و نظارت فعال شدند.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در 9 حوزه انتخابیه مازندران برگزار می شود.

