انتخابات مظهر اراده ملی‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صالح رضاخانی انتخابات را مظهر تجلی مردم سالاری دینی دانست و گفت: کشور ما تجربه برگزاری انتخابات موفق و متعددی دارد و حضور پرشور مردم مایه استحکام نظام اسلامی و یاس و ناامیدی دشمنان است.



وی اظهار داشت: حضور میلیونی مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته نمونه بارزی از مسئولیت پذیری آنان در تعیین سرنوشت خود بوده که این حضور گسترده دشمنان را برآشفت.

رضاخانی افزود: حماسه عظیم نهم دی نشان داد که مردم ما بصیرت و ولایت پذیری را در باورهای درونی خود دارند.



وی بیان داشت: بدون تردید انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی نمایش با شکوه دیگری از حضور مسولانه آحاد مردم خواهد بود چراکه آنان نشان داده اند که از انقلاب و ولایت از جان و دل پاسداری می کنند.



فرماندار رامسر عنوان کرد: ستاد انتخابات در این شهرستان تشکیل شده و هیئت های اجرایی و نظارت فعال شدند.



نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه در 9 حوزه انتخابیه مازندران برگزار می شود.