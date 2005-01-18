فعاليت هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز انسجام شبكه اي عرضه كالاي قاچاق در كشور را بهم ريخت// 75 درصد از كالاهاي قاچاق سوني آزاد شد//بانك مركزي 10 ميليارد دلار ارز خريداري مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مهندس محسن بهرامي امروز صبح در جمع خبرنگاران با اشاره به مسايل مطرح شده در جلسه امروز ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: در ابتداي جلسه رييس كل گمرك ايران گزارشي از پرونده هاي كشف شده قاچاق كالا در نه ماهه اول امسال ارايه كرد.

وي افزود: براساس اين گزارش، در نه ماهه اول امسال 58 هزار و 720 كالاي قاچاق به ارزش بالغ بر هزار ميليارد ريال توسط گمرك كشف شده است.

بهرامي به مقايسه روند بررسي پرونده هاي كالاهاي قاچاق در دوره جديد( از زمان رياست دكترقاليباف در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و قبل از آن پرداخت و تصريح كرد: تا قبل از مردادماه امسال تعداد، حجم و ارزش ريالي كالاهاي قاچاق از كاهش 15 درصد برخوردار بوده در حالي كه روند كشف كالاي قاچاق در دوره جديد- رياست دكتر قاليباف- از روند افزايشي به لحاظ كمي و كيفي برخوردار بوده است.

سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصريح كرد: در همين جلسه مقرر شد تا گمرك يك بررسي ميان مدتي از روند چهار سال گذشته برخورد با قاچاق كالا و واردات رسمي انجام داده و گزارش آن را به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ارايه دهد.

وي با بيان اين كه در جلسه امروز صبح ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارش استفاده از كارت هاي هوشمند براي محموله هاي ترانزيتي مطرح شد اظهار كرد كه استفاده از اين كارتها علاوه بر نصب" ايكس ريلي "در مبادي اصلي ورودي ترانزيت و استفاده از "جي تي اس" براي كنترل محموله هاي ترانزيت ما در مسير هاي انتقال كالا از مبدا تا مقصد بكار مي رود.

بهرامي ، خاصيت اين كارت ها را برخوراري از ديتاهاي اطلاعاتي عنوان و اظهار كرد:اين كارت ها اين امكان را براي دستگاه هاي كاشف و نيروي انتظامي فراهم مي كند كه در گلوگاه ها از ابتدا ورودي تا انتهاي خروجي محموله مشخصات راننده، بارنامه و برگ هاي سبز گمركي را كنترل مي كند.

وي گفت: اميدواريم با بكارگيري كارت هاي هوشمند فوق كه الان در جريان قرار گرفته سوء استفاده از چرخه قاچاق كالا ازقبل از ترانزيت به حداقل ممكن كاهش پيدا كند، زيرا در گذشته يكي از راههاي قاچاق كالا استفاده از شبكه ترانزيت بوده است.

سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، سوء استفاده از جعل اسناد را يكي ديگر از دلايل بكارگيري كارت هوشمند براي محموله هاي ترانزيتي ذكر كرد و ادامه داد: با استفاده از اين كارت ها ديگر كسي نمي تواند از اين مساله سوء استفاده كند .

به گفته وي، همچنين با استفاده از كارت هاي هوشمند براي محموله هاي ترانزيتي، عملكرد دستگاه نظارتي را هم مي شود كنترل كرد.

بهرامي در ادامه به گزارش وزارت بازرگاني درباره روند قيمت كالاهاي هدف مبارزه با قاچاق كالا اشاره و تصريح كرد: بنا براين گزارش، بجز برخي از اقلام محدود از لوازم خانگي، يك نوع خاص از پارچه ، يك نوع مارك سيگار و ساير اقلام كالاي هدف مبارزه با قاچاق كالا از نوسان چشمگيري برخوردار نبوده است.

وي افزود: گزارش وزارت بازرگاني درباره اختلاف قيمت در مناطق مختلف كشور نيز حاكي اين است كه آن انسجام شبكه اي عرضه كالاي قاچاق در كشور بهم ريخته است.



وي تاكيد كرد: فعاليت هاي دوره جديد ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گوياي بهم ريختن اين شبكه منسجم قيمت كالا ها است و اميدواريم با تداوم برخوردها در فاز هاي بعدي شاهد جمع آوري كليه كالاهاي قاچاق فاقد شناسنامه در سطح كشور باشيم.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: همچنين در اين جلسه بانك مركزي گزارشي از نحوه تبديل ارز به ريال براي واردات كالا و خدمات ارايه كردند.

وي بيان كرد: بنا بر اين گزارش بانك مركزي، براي جلوگيري از نوسانات قيمت تبديل ارزهاي معتبر به همديگر،كشور از سبد ارزي -كه عمدتا دلار، يورو و فرانك سوئيس است- استفاده مي كند.

بهرامي با اشاره به اين كه بودجه ارزي كشور در سال جاري حذف شده است، گفت: هم اكنون ذخاير ارزي كشور به 25 ميليارد دلار بالغ شده كه اين رقم در قبل و بعد از انقلاب بي سابقه است.

به گفته وي، پيش بيني بانك مركزي خريد بيش از 10 ميليارد دلار و جمع آوري اين دلار ها در بازار داخلي است و اين درحالي است كه اين رقم در سال گذشته 6 ميليارد دلار بوده و اين نيز به معناي افزايش حجم ورود سرمايه ارزي به كشور است.

سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بيان كرد: برهمين اساس، مقرر شد كميته ساماندهي اقتصادي ستاد بررسي جامعي را از نحوه تبديل ارز به ريال و بالعكس تهيه و سپس گزارش را به ستاد ارايه دهد.

وي در پاسخ به پرسشي درباره اعلام اسامي اسكله هاي فاقد مجوز با عذرخواهي ازاين كار گفت: اسامي اسكله هاي فاقد مجوز در آينده اي نزديك اعلام مي شود.

وي توضيح داد: پيش بيني ما اين بود كه با توجه به خاتمه كار گروه هاي اعزامي بازرسي به استان هاي جنوبي براي بررسي جامع كليه اسكله ها در كشور جمع بندي گزارش را در جلسه امروز داشته باشيم كه متاسفانه به دليل برخي از مشكلات و كامل نبودن گزارش گروه بازرسي ما جمع بندي گزارش ارايه نشد.

بهرامي درباره آخرين وضعيت پرونده بزرگ اخلالگران اقتصادي در كشور تاكيد كرد: تاكنون گزارش مستقيمي از دادسري ويژه رسيدگي به پرونده هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز دريافت نكرده ايم .

به گفته وي، با طرح رسيدگي آن در دادسراي ويژه نتايج آن را از طريق رسانه ها اعلام خواهيم كرد.

سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز يكي از اين پرونده ها را پرونده فرودگاه پيام و ارتباط به نمايندگي سوني ذكر كرد و گفت: پس از رسيدگي ستاد ، 75 درصد كالاهاي توقيف شده از سوني به ظن قاچاق ، رفع ظن شده و 25 درصد مابقي نيز در دست بررسي است.

وي ادامه داد:اين كالاها از گمرك خرمشهر با ارايه سند، ترخيص و از آنجا به فرودگاه پيام منتقل شده بود و هم اكنون پس از رسيدگي نيز 75 درصد آن كالاها آزاد شده است.