جابجایی یک میلیون و 500 هزار مسافر در راه آهن شمال شرق

محمد صادق برزنونی در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود به مناسبت هفته حمل و نقل، افزود: علاوه برآن، میزان ششسصد و هفتاد میلیون و 459 هزار تن بار از طریق ورودی و خروجی راه آهن شمال شرق در هشت ماهه سال جاری جابه جا شده است.

وی با بیان اینکه 27 ایستگاه در حوزه استحفاظی راه آهن شمالشرق قرار گرفته است، اظهار داشت: 58 درصد از کل مسیر تهران- مشهد در حوزه استحفاظی این اداره کل قرار گرفته و روزانه 60 رام قطار در این مسیر تردد می کنند.

برزنونی همچنین از راه اندازی قطار سریع السیر چهار ساعته تهران- مشهد خبر داد و گفت: احتمال دارد این قطار در شاهرود نیز توقف داشته باشد.

مدیر کل راه آهن شمال شرق در بخشی دیگری گفت: اعتبارات این اداره کل در سال جاری یک و نیم برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی اعتبارات طرحهای عمرانی اداره کل راه آهن شمالشرق در سال جاری را 50 میلیارد تومان و سرمایه ای را نیز 15 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: در این بخش نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته ایم.

برزنونی تصریح کرد: تمام تلاش ما تبدیل مناطق حادثه خیز هم سطح به غیر هم سطح است که در این راستا در رابطه با گذرگاه شاهرود- سعد آباد به خاطر برخورد با زمین های ارتش دچار مشکل شده ایم.

مدیر کل راه آهن شمالشرق گفت: علی رغم خرید زمین به قیمت کارشناسی هنوز نتوانسته ایم موافقت ارتش را جلب کنیم.

وی افزود: اسکلت زیر گذر شهرک نوین شاهرود نیز ساخته و باید خاک برداری انجام شود.

برزنونی در پایان، تسهیل در سیر ایمن قطارهای مسافربری، عبور و مرور امین مردم و وسایل نقلیه، حفظ ایمنی خطوط و عدم جاری شدن سیلاب و تخریب مسیر را از مهمترین اهداف طرح های عمرانی اداره کل راه وآهن شمالشرق عنوان کرد.