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۱۰ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

براندیشه:

61 هزار نفر در طرح مشاغل خانگی کرمانشاه شرکت کردند

61 هزار نفر در طرح مشاغل خانگی کرمانشاه شرکت کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه گفت: از آغاز طرح مشاغل خانگی تاکنون 61 هزار نفر در استان کرمانشاه در این طرح شرکت کرده اند،

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه گفت: تاکنون نزدیک به 13‌ هزار مجوز مشاغل خانگی در استان کرمانشاه صادر شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از آغاز طرح مشاغل خانگی تاکنون 61 هزار نفر در استان کرمانشاه شرکت کرده اند، افزود: از این تعداد مجوز صادر شده، 45 هزار نفر آنها به صورت طرح مستقل است.

براندیشه افزود: تاکنون 10 هزار و 731 نفر با مبلغ 51 میلیارد و 326 میلیون تومان به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.
 
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه در پایان گفت: در یک هفته گذشته 20 طرح زودبازده با اعتبار یک میلیارد و 830 میلیون تومان در بانک‌های صادرات، کشاورزی و ملت استان کرمانشاه انعقاد قرارداد شده است.
کد مطلب 1497561

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