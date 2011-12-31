61 هزار نفر در طرح مشاغل خانگی کرمانشاه شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب براندیشه گفت: تاکنون نزدیک به 13‌ هزار مجوز مشاغل خانگی در استان کرمانشاه صادر شده است.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه با اشاره به اینکه از آغاز طرح مشاغل خانگی تاکنون 61 هزار نفر در استان کرمانشاه شرکت کرده اند، افزود: از این تعداد مجوز صادر شده، 45 هزار نفر آنها به صورت طرح مستقل است.

براندیشه افزود: تاکنون 10 هزار و 731 نفر با مبلغ 51 میلیارد و 326 میلیون تومان به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شده اند.

دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان کرمانشاه در پایان گفت: در یک هفته گذشته 20 طرح زودبازده با اعتبار یک میلیارد و 830 میلیون تومان در بانک‌های صادرات، کشاورزی و ملت استان کرمانشاه انعقاد قرارداد شده است.