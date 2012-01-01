بروکراسی اداری مانع رشد اقتصادی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، علاء میرمحمد صادقی در گردهمایی مسئولان اقتصادی بخش دولتی و خصوصی با فعالان صنعت، معدن و تجارت استان که در تالار وتوس قم برگزار شد، اظهار داشت: بخش اجرایی بدون در نظر گرفتن مشکلات و حساسیت کار بخش اقتصادی موانع متعددی بر سر راه تولید کنندگان می‌تراشد.



وی با بیان اینکه بیش از 60 سال است که در بخش خصوصی و در کار و تولید کشور فعالیت می‌کند، گفت: بخش خصوصی یکی از ارکان مهم پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی بوده است.



مشاور عالی هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه تجار و صنعتگران کمک‌های زیادی به رزمندگان اسلام در دفاع مقدس ارائه کرده‌اند، اظهار داشت: حضور مستقیم و امدادهای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی در جبهه‌های حق علیه باطل در هشت سال دفاع مقدص هیچ وقت از اذهان ملت ایران پاک نمی شود.



میر محمد صادقی با ذکر نمونه ای از ارسال 1000 کامیون انواع کالاهای مورد نیاز رزمندگان دفاع مقدس خبر داد و گفت: تولید کنندگان بدون چشمداشت و با نیت الهی خدمات زیادی را به جبهه مردمی نظام اسلامی ارائه کرده است.



نائب رئیس اتاق بازرگانی استان تهران با بیان اینکه اکنون دشمنان نظام با تغییر چهره به جنگ اقتصادی با مردم ایران پرداخته اند، گفت: در حال حاضر رزمندگان ایران اسلامی صنعتگران و تولیدکنندگان هستند که با وجود تحریم اقتصادی و انواع مشکلات، در برابر توطئه های دشمنان ایستاده اند.



این بازرگان پیشکسوت، با تشریح این مطلب که دولت خدمات سازنده بخش خصوصی به نظام اسلامی را فراموش کرده است، گفت: این تاجر آبرومند و خیر خواه دنبال تقدیر و تشکر دیگران نیست. اما مسئله این است که نباید با فراموشی خدمات باعث دلسردی تولید کنندگان شویم.



وی افزود: در حال حاضر مسئولان نه تنها ما را از حمایت‌های خود برخوردار نمی‌کنند، بلکه با تصویب بخش نامه‌های ناهماهنگ و غیر کارشناسی چوب لای چرخ بخش تولید می‌گذارند.



میرمحمد صادقی گفت: در حالی که در کشورهایی مانند قبرس و سنگاپور در عرض دوساعت یک شرکت تولیدی ثبت شرکت می‌کند، در ایران قانونی وضع شده است که اساس یک شرکت 40 ساله زیر سوال می‌رود و اعضای شرکت را دچار درد سر می‌کند.



نماینده بخش معدن اتاق بازرگانی بار دیگر از وجود بروکراسی اداری و ناهماهنگی بخش اجرایی کشور با بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: الان صادر کننده ما همیشه باید دلواپس برگشت سرمایه خود از کشورهای خریدار باشد.



میرمحمد صادقی با ابراز این مطلب که باید دولت شرایط ویژه اقتصادی کشوررا درک کند، گفت: اگر می خواهیم از توطئه ها و دشمنی استکبار جهانی رهایی یابیم چاره ای جز حمایت از تولیدکنند گان و بازرگانان نداریم.