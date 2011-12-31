معرفی برندگان جایزه عکاس آزاد سال 2011/ تصاویر نهنگ ماجرا و آبشار آنجل

به گزارش خبرگزاری مهر، عکسهای ارسالی به کمیته رقابت عکاس آزاد سال 2011 توسط یک هیئت داوران بین المللی متشکل از 14 عکاسی حرفه ای و خبرنگار بررسی شدند. این مسابقه را گروهی از عکاسان آزاد مستقل همه ساله در انگلیس برگزار می کنند.

براساس گزارش نشنال جغرافی، تصاویر برنده این رقابت در تابستان سال 2012 در حاشیه بازیهای المپیک لندن به نمایش گذاشته خواهند شد. برندگان این رقابت عکاسی بیش از هزار پوند به همراه جوایز دیگری را در این مراسم دریافت خواهند کرد.

برنده مقوله "روح ماجرا"- یک نهنگ سفید در زیر یک لایه یخ در دریای سفید واقع در روسیه شنا می کند. این عکس را فرانکو بانفی، برنده مقوله "روح ماجرا"

فینالیست مقوله "لحظات وحش یک باره ای"- یک چادر نورانی از شفق قطبی در خلیج هادسون در کانادا. این عکس را توماس کاتکا گرفته است

فینالیست در مقوله "روح ماجرا"- یک دانشمند به دلایل تحقیقاتی از یک آیسبرگ کوچک در جزیره کورنوالیس در کانادا بالا می رود

نشان لیاقت در مقوله "لحظات وحش یک باره ای"- دو گرگ در نروژ بازی می کنند. این عکس را "ایوان مک براید" گرفته است