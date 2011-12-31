نمایندگان مجلس توان دفاع از لوایح توسعه آذربایجان غربی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی افزود: مردم نماینده ای می خواهند که در کمیسیونهای تخصصی و در صحن علنی مجلس قدرت دفاع از لایحه های توسعه آذربایجان غربی را داشته باشد.

وی با بیان اینکه رسانه ها در انتخاب افراد اصلح و شایسته نقش تاثیر گذاری دارند، بیان داشت: آذربایجان غربی ظرفیتهای زیادی برای توسعه و رشد داشته که نمایندگان متخصص با قدرت برنامه ریزی کلان می توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی بهترین و کم هزینه ترین راه تبلیغ کاندیداها را ارائه طرحهای مطالعاتی برای توسعه استان عنوان کرد و اظهار داشت: اطلاعات فنی و کارشناسی و جغرافیایی مطرح شده از سوی کاندیداها در حوزه های مختلف با ارائه طرح و برنامه باید از طریق رسانه ها پیگیری و ارائه طرح مطالعاتی با پیش بینی بودجه لازم باید از سوی کاندیداها برای مردم تبیین شود.

ثبت نام 172 نفر کاندیدای نمایندگی مجلس در آذربایجان غربی

فتح الهی ادامه داد: 172 نفر در حوزه های 9 گانه ‌آذربایجان غربی نامزد نمایندگی شده که از این تعداد 50 نفر در حوزه انتخابیه ارومیه، 11 نفر در سلماس،‌ 18 نفر در حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط ثبت نام کرده اند.

این مسئول ادامه داد: همچنین در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره 19 نفر، نقده و اشنویه 25 نفر، مهاباد 11 نفر، بوکان 9 نفر، پیرانشهر و سردشت 9 نفر و میاندوآب، شاهین دژ و تکاب 20 نفر ثبت نام کرده اند.

وی نقش احزاب در انتخابات را مهم دانست و بیان داشت: در ایران اسلامی انتخابات به صورت حزبی برگزار نمی شود به طوریکه گروه های سیاسی و جناح ها همگرایی خود را انجام داده و جریانها و تشکلهای خاص سیاسی در استان فعال و برخی از کاندیداها با عنوان یک تشکل سیاسی مطرح و برخی دیگر نیز منفرد و به طور مستقل در انتخابات حضور دارند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با بیان اینکه جلسات انتخاباتی و محفلی در آذربایجان غربی برگزار می شود، افزود: در انتخابات مجلس نهم اصلاح طلبان با عنوان رسمی اعلام حضور در انتخابات نکرده ولی افرادی که گرایش به سمت اصلاح طلبان را دارند به صورت فردی ثبت نام کرده اند.

فتح الهی با بیان اینکه تشکلهای سیاسی اصولگرایان نیز فعال شده است، گفت: انتخابات مجلس به شکل منطقه ای برگزار شده و مردم بر اساس شناخت استان و تعلق های بومی، قومیتی و منطقه ای در انتخابات حاضر می شوند.

حضور 60 درصدی مردم آذربایجان غربی در انتخابات مجلس نهم

وی در خصوص پیش بینی از مشارکت مردم در انتخابات 12 اسفند، اظهار داشت: بر اساس پیش بینیها مردم در این انتخابات مشارکت 60 درصدی داشته و در دفاع از آرمانها، جمهوریت نظام و برای خنثی کردن توطئه های جهانی و حفظ منافع ملی و منطقه ای در انتخابات شرکت می کنند.

معاون استاندار آذربایجان غربی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه انتخابات یک حضور ملی در دفاع از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی است، ‌اظهار داشت: بار دیگر وفاداری مردم به نظام اسلامی که مرهون شهداست، با حضور حداکثری پای صندوقهای رای رقم خورده و پایه های نظام امپریالیستی را سست و انقلاب های منطقه و بیداری اسلامی را تقویت می کند.

ضرورت توجه ویژه کاندیداها به تقویت ترانزیت کالا و گمرکات آذربایجان غربی

فتح الهی در در پاسخ به این سوال که به نظر شما کاندیداها از مسایل و مشکلات استان در چه حوزه هایی باید ورود کنند، بیان داشت: آذربایجان غربی با سه کشور همسایه مرز مشترک دارد و ارومیه ظرفیت تبدیل شدن به یک شهر بین المللی ترانزیتی و اقتصادی را دارد که کاندیداها می توانند به این مطالبه مردم با طرح و برنامه مدون پاسخ داده و تقویت ترانزیت کالا و گمرکات در این میان بسیار موثر است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: در قانون انتخابات امکان هیچ دخل و تصرفی در رای مردم نبوده و با رای گیری رایانه ای که امسال برگزار می شود، همه شائبه های احتمالی نیز از بین رفته و از سوی دیگر با حضور بازرسان، نمایندگان فرماندار، نماینده کاندیدا ها بر سر صندوق ها، همه تمهیدات برای برگزاری قانونی انتخابات پیش بینی و ناظران امین شورای نگهبان و اعضای هیئتهای نظارت شورای نگهبان در تمام مراحل حضور داشته و صیانت از آرا مردم را تضمین می کنند.