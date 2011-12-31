نخستین جشنواره ملی "شهر نگار" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پژمان اظهار داشت: جشنواره ملی شهرنگار با هدف دست یابی به الگوی مناسبی از تعامل مدیریت شهری با رسانه ها و ارج نهادن به تلاش صادقانه و هوشمندانه اصحاب رسانه در عرصه طرح و نقد مسایل شهری طراحی شده که همزمان با روز خبرنگار از آثار برتر در این حوزه تقدیر می شود.

وی ادامه داد: زندگی در شهری چون مشهد نیازمند امکانات و تسهیلات خاصی است که نبود هریک می تواند مشکلات عدیده ای را ایجاد کند و مدیریت شهری آگاه است که رسانه های جمعی می توانند با حضوری فعال درسطح جامعه به گونه ای موشکافانه زوایای مختلف زندگی شهری را کالبد شکافی کنند.

پژمان با بیان اینکه برگزاری جشنواره شهرنگار در شناسایی، معرفی و دست یابی به الگوی مناسبی از تعامل مدیریت شهری با رسانه ها کمک خواهد کرد، افزود: پدید آورندگان آثاررسانه ای که پیام آوران آگاهی در جامعه هستند آثار خود را که در حوزه مسائل شهری پایتخت معنوی ایران در مدت یک سال ازخردادماه 90 تا خردادماه 91 در رسانه ها انعکاس داده اند می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

شهردار مشهد با اشاره به اینکه شرکت کنندگان این جشنواره در 14رشته و 4 بخش به رقابت خواهند پرداخت بیان کرد: مطبوعات در 7 رشته یادداشت، عکس، گزارش، مصاحبه، خبر، تیتر و طنز، رسانه های دیداری وشنیداری در دو رشته خبر و گزارش، خبرگزاری ها وسایت های خبری رسمی در 4 رشته خبر، گزارش ، گزارش تصویری و مصاحبه و در بخش ویژه نیز آثار برتر با موضوع مشهد پایتخت معنوی ایران به این جشنواره راه خواهد یافت.

پژمان با اعلام محورهای موضوعی جشنواره بیان کرد: جشنواره ملی شهر نگار با محورهای مالی و سرمایه گذاری، خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی، فنی عمرانی، مدیریت، برنامه ریزی و فن آوری، حمل و نقل و ترافیک، شهرسازی ومعماری، اطلاع رسانی و اطلاع یابی برگزار می شود.

گفتنی است؛ جشنواره ملی شهرنگار از سوی اداره کل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد با همکاری مشترک فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و مشارکت نهادهای تخصصی و صنفی رسانه ای از جمله خانه مطبوعات خراسان رضوی، مرکز آموزش علمی و کاربردی خبر، مرکز آموزش علمی و کاربردی خبرنگاران و جهاد دانشگاهی مشهد همزمان با روز خبرنگار در مشهد برگزار می شود.