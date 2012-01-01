آرش دادگر در ارتباط با برگزاری جشنواره‌های موضوعی و دستاوردی که برای تئاتر داشته‌اند به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه متولیان فرهنگ در جامعه ما به تعداد جمعیت وجود دارند؛ زمانی که در سازمانی یک بودجه فرهنگی وجود دارد و این بودجه باید خرج شود، بهترین کار برگزاری جشنواره و اختصاص این بودجه به این جشنواره‌ای مناسبتی است.

وی ادامه داد: من مخالف برگزاری جشنواره‌های مناسبتی نیستم. اما معتقدم که این جشنواره‌ها باید برای هر دو طرف ماجرا سودی در بر داشته باشد و هم هنرمندان و جوانان وهم مدیران از حضور در این جشنواره چیزی عایدشان شود. منظور من تنها مسائل مادی نیست بلکه بیشتر مسائل فرهنگی مد نظرم است.

این کارگردان بیان کرد: به عنوان نمونه من داور جشنواره "شمسه" هستم که جشنواره‌ای در ارتباط با شهروندان است. این جشنواره به تعداد کسانی که به تئاترعلاقمند هستند در هر محله امکان تماشای آثار نمایشی را فراهم می‌کند. استقبال از این جشنواره برای من بسیار جالب است و چقدر خوب که همه جشنواره‌ها به همین شکل برگزار شوند.

وی افزود: ازآنجایی که اکثر هنرمندان تئاتر در کشور ما افراد متمولی نیستند، تنها کاری هم که بلدند تئاتر است و بالاخره باید جایی کار کنند، چاره‌ای جز حضور در این نوع جشنواره‌ها ندارند. همچنین سالیانه افراد بسیاری از دانشکده‌های مختلف هنری فارغ التحصیل می‌شوند و همگی نیاز به کار و اشتغال دارند. از لحاظ کمی این هنرمندان می‌توانند در این جشنواره‌ها شرکت کنند اما از لحاظ کیفی ثمری برایشان ندارند چون برای این آثار امکان اجرای عمومی به وجود نمی‌آورند.

کارگردان"حریم" گفت: همه هنرمندان در هر شرایطی تلاش می‌کنند که کار کنند و به فعالیتشان ادامه دهند. شرایط ما سخت‌تر از شرایط آگوستوبوآل در آرژانتین یا میرهولد و برشت در زمان خودشان که نیست. پس هنوز می‌توان به تغییر شرایط امیدوار بود.