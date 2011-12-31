125 دستگاه اتوبوس درون شهری به شیراز اضافه می شود

علیرضا پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت محدوده ویژه ترافیکی شیراز، گفت: اجرای طرح محدوده ترافیکی شیراز در حال اجراست و هیچگونه توقفی در این مسیر روی نداده است.

وی ادامه داد: اجرایی کردن 100 درصدی محدوده ویژه ترافیکی در این کلان شهر احتیاج به آماده شدن زیر ساختها و فراهم کردن امکانات رفاهی برای مردم دارد و در این راستا شهرداری شیراز در تلاش است تمامی امکانات رفاهی را برای تردد مردم فراهم کند.

شهردار شیراز تصریح کرد: ازجمله زیرساختهایی که برای اجرایی کردن طرح محدوده ترافیکی شیراز مورد نیاز قرار دارد توسعه حمل و نقل عمومی به خصوص اتوبوسهای دورن شهری است که در این خصوص در سال جاری 75 دستگاه اتوبوس به سیستم اتوبوسرانی شیراز اضافه شد.

پاک فطرت یادآور شد: این افزایش اتوبوس در حالی روی داده که در سال گذشته نیز 300 دستگاه اتوبوس بازسازی شده به فعالیت مشغول شدند.

وی با بیان اینکه با افزایش ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز می توانیم از مردم تقاضا کنیم که خودروهای خود را از منزل خارج نکنند، گفت: در سال آینده اتوبوسهای جدید به شیراز وارد می شود و آن موقع است که می توانیم در کنار راه اندازی فاز یک قطار شهری شیراز درخواست کنیم که مردم از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

شهردار شیراز در خصوص نوع پرداختها برای خرید 125 دستگاه اتوبوس جدید، افزود: برای خرید این تعداد اتوبوس درون شهری جدید در سال آینده شهرداری شیراز 20 درصد و دولت نیز 80 درصد کل مبلغ خرید اتوبوسها را پرداخت خواهد کرد.